快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

馬祖北竿機場停車場完工 即起試營運免費停

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
馬祖北竿機場新停車場試營運。圖／民航局提供
馬祖北竿機場新停車場試營運。圖／民航局提供

配合馬祖北竿機場跑道改善與新航站區擴建工程，交通部民航局闢建新停車場，今天起試營運，場內提供100多個停車位，將有效減少工程期間的交通衝擊，試營運期間開放免費停車，目前規劃自明年3月1日起正式營運收費。

民航局表示，近年持續整建馬祖2處機場，南竿機場於2021年、2023年分別完成第二航廈擴建及既有航廈整建工程，擴充服務量能及優化旅客候機空間，並於今年6月完成增設第五號停機坪及第二滑行道，以利軍機疏運及提升機坪運作安全。

民航局指出，北竿機場部分，除了在2020年完成航廈擴建及廁所整建工程，提供無障礙候機空間，也規劃進行跑道改善及新航站區擴建工程。考量工程施工時，施工車輛進出對周邊道路交通衝擊，需規劃交通維持替代停車空間，2021年著手規劃新停車場，並於去年2月開工，總經費1.46億元。

民航局表示，新建的北竿機場停車場提供小型車停車位81席，中型巴士停車位3席，機車停車位42席，同時結合北竿鄉地方多元多功能發展，希望啟用後同時兼顧社區居民日常生活與地區停車需求，結合智慧、科技、環保等設計理念，有助於提昇交通運輸服務品質。

機場 民航局 車位

延伸閱讀

民代爭取210萬 大甲後火車站停車場新增停車格改善周邊排水

北竿機場停車場完工 民航局：即日起試營運

安定新吉排水工程通過考驗還獲金質獎 南市府再投千萬改善

承包工程開發票 留意價款

相關新聞

立冬氣溫降最低 將有颱風複製銀杏路徑？ 氣象署回應了

今天是24節氣的立冬。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今天在東北季風影響之下，各地清晨普遍有涼意，低溫17、18度左...

冷凍水餃取名「樹蘭餃」遭轟太低俗 店家喊冤道出背後秘辛

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上轉貼一名女網友的臉書貼文，內文指出「這低俗名的水餃我買不下去…」，原PO則表示「為阿嬤QQ」。貼文裡有不少網友認為，店家取名愛玩諧音梗「太低俗」，不過店家曾說明是為了記念自己的奶奶「鄭李樹蘭」女士才會取這名稱。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「看到一定買。」

今年規模5.5以上地震創14年新高 專家：進入多地震時代

今年0403地震導致規模5以上地震增多，今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，...

外送小羊肉鍋「吃到生鏽戒指」 網笑翻：是不是有人要求婚

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前使用外送平台「foodpanda」點了三份帶飯的小羊肉鍋，餐點中有一碗飯裡竟然「吃到生鏽戒指」，讓他覺得有夠誇張！照片曝光，引發網友熱議，紛紛反笑稱：「嫁給他！」

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。