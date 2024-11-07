馬祖北竿機場停車場完工 即起試營運免費停

配合馬祖北竿機場跑道改善與新航站區擴建工程，交通部民航局闢建新停車場，今天起試營運，場內提供100多個停車位，將有效減少工程期間的交通衝擊，試營運期間開放免費停車，目前規劃自明年3月1日起正式營運收費。

民航局表示，近年持續整建馬祖2處機場，南竿機場於2021年、2023年分別完成第二航廈擴建及既有航廈整建工程，擴充服務量能及優化旅客候機空間，並於今年6月完成增設第五號停機坪及第二滑行道，以利軍機疏運及提升機坪運作安全。

民航局指出，北竿機場部分，除了在2020年完成航廈擴建及廁所整建工程，提供無障礙候機空間，也規劃進行跑道改善及新航站區擴建工程。考量工程施工時，施工車輛進出對周邊道路交通衝擊，需規劃交通維持替代停車空間，2021年著手規劃新停車場，並於去年2月開工，總經費1.46億元。

民航局表示，新建的北竿機場停車場提供小型車停車位81席，中型巴士停車位3席，機車停車位42席，同時結合北竿鄉地方多元多功能發展，希望啟用後同時兼顧社區居民日常生活與地區停車需求，結合智慧、科技、環保等設計理念，有助於提昇交通運輸服務品質。