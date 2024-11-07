大燃氣時代來臨 環團喊話撤回七接環評

民團今天於立法院召開記者會痛批中火二期大增天然氣造成的空汙，高雄大林蒲居民也在此議題風頭上痛批高雄「洲際液化天然氣接收站」（七接），認為大林蒲居民在遷村前還得因天然氣的空汙再受威脅，要求高雄市長陳其邁正視此事，勿讓他人覺得高雄人的命不是命，也要求環境部撤回七接環評。

為提高天然氣供應穩定性，以及滿足2025年燃氣發電占比50％目標，中油三接、台電四接、中油二期，以及七接等計畫在近年不斷排上環評期程，台灣儼然正視進入大燃氣的時代。

「高雄市長陳其不重視高雄人的健康，高雄空汙一年比一年嚴重」，南部反空汙大聯盟總召、大林蒲居民洪秀菊表示，陳其邁承諾的改善空汙優先，然而卻跳票再跳票，高雄興達電廠、大林電廠燃煤發電量沒有減卻要增加燃氣量，現在又要興建第七天然氣接收站在大林蒲。高雄人民受空汙環境影響，肺癌年增率高於北部15倍，大林蒲人面對汙染嚴重到得要遷村，為何在遷村以前又要新建第七天然氣接收站，讓居民承受的汙染雪上加霜？

洪秀菊指出，這幾個月美國綠色和平公布健康風險報告，美國液化天然氣出口的接收站擴張，導致數十人過早死亡，每年損失近10億美元健康成本，顯見第七液化天然氣接收站的汙染對大林蒲人的健康威脅被忽視和低估，難道高雄人的命不是命？陳其邁不要忘記高雄人的健康和環境治理的重要性，別再發生下個像大林蒲因為環境嚴重汙染不宜居住而要遷村的案例。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，七接環評還在進行，但為何接收站的管線已經提前舖滿在大林蒲土地上，連鄰近的邦坑、鳳鼻頭也出現滿滿的地下管線，有違法偷跑搶建之嫌，希望大林蒲空汙難民遷村以前，七接環評應先撤回，並真正傾聽民意。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，天然氣只是過渡能源，不應該無限制的擴大，集中式的大電廠只會造成未來更高的跳電停電風險，政府應該要集中資源發展再生能源，例如地熱、海洋能等，來因應企業RE100的用電需求。日前總統賴清德在「氣候變遷對策會議」提到深度節能，經濟部更是信誓旦旦的說2027年可以節電206億度電，但這種呈現片面資料的胡亂吹噓，是賴政府向來的詐騙手法。

環境部表示，接收站管線是否已提前舖在大林蒲還需要進一步查證，而針對撤回七接環評的訴求，環境部僅強調都是按照法定程序在審查，對此未有進一步說明。