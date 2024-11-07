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立冬進補大啖美食 中醫師：當心過量易上火、發炎

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提醒，坊間常見薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等雖都是溫補的食材，但要注意適量品嘗，否則過量易導致上火、發炎。圖右為傳統進補藥材、圖左為較溫和的進補藥材。記者萬于甄／攝影
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提醒，坊間常見薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等雖都是溫補的食材，但要注意適量品嘗，否則過量易導致上火、發炎。圖右為傳統進補藥材、圖左為較溫和的進補藥材。記者萬于甄／攝影

今天時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提醒，坊間常見薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等雖都是溫補的食材，但要注意適量品嘗，否則過量易導致上火、發炎。

莊照宇指出，「冬令進補」是華人特有的文化，坊間常見薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等，而雞、羊等肉類在中醫學上為較偏溫燥屬性的肉類，且佐料多半是老薑、米酒等，都屬於溫補的食材，因此會比較適合怕冷、臉部較無血色、易腹瀉及消化不好等的陽虛、冷底體質。

他提醒，冬令進補的薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐通常都會添加酒精等去腥，且熱量也較高，若民眾本身有肝腎臟疾病、肥胖問題、三高、免疫疾病、懷孕及5歲以下孩童等，就要注意適量品嘗，當心過量食用恐導致身體上火、發炎情況出現。

不過，相對於過去不易取得食物而造成營養不良，現代人大部分的體質及營養都十分充足，莊照宇認為，民眾在冬令進補時喝一些四神湯，配合百合、玉竹等溫補的湯品即可，有養陰安神的效果，且孕婦跟小朋友也可安心品嘗。

莊照宇表示，根據中醫傳統黃帝內經記載，秋冬季節應該要「早臥晚起」，而近期早晚溫差明顯，建議民眾早上起床不要著急下床，可先將雙手、雙腳摩擦搓熱改善四肢循環，或是透過掌心溫度溫暖臉部後再起床洗漱。

莊照宇建議，民眾若體質屬於較寒冷、四肢容易冰冷的話，晚上睡覺不妨可穿著襪子就寢，對於身體保暖相當有助益；秋冬之際最好的養生方式就是好好睡一覺，盡量避免熬夜，尤其早晚溫差大，血管收縮變動較大，民眾應要保持情緒平穩，也是很好的養生之道。

時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。圖／資料照
時序進入立冬，許多國人有「冬令進補」的傳統習俗，薑母鴨、燒酒雞或是羊肉爐更是聚餐大啖美食的熱門首選。圖／資料照

中醫 薑母鴨 食材

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