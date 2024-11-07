職安法今預告修法 職災罰緩提高5倍 最重罰150萬元
近年重大職業災害未能有效減災，尤其營造工程職業災害高居不下，理由不外乎工程規畫設計階段未有風險評估機制、現場安全衛生管理功能未能發揮、罰則過低不具嚇阻作用等，導致事業單位輕忽法令。勞動部今預告修正職業安全衛生法，從源頭防災、承攬管理對症下藥，日後工程業主、各級承攬包商的安全管理責任加重，更提高5倍的罰緩上限，最重可罰到150萬元。
職安署署長鄒子廉說，這次修法有4大重點，包括強化源頭防災、加強承攬管理、提高處罰額度、擴大違法公布。強化源頭管理部分，這次增訂工程業主交付規畫設計及施工的風險評估責任、健全機械設備登錄管理、增列機械操作人員防災職責。
鄒子廉說，以營造工程為例，建案發生職災，苛責的不該只有施作的營造廠，工程業主也需要承擔責任，若建設公司有做前端預防投資，後續風險才能控管，因此這次增訂15條之1，要求一定規模工程的事業單位交付規畫、設計時，應使該規畫、設計者依其工程特性，分析潛在施工危害，編製安全衛生圖說及規範，量化編列安全衛生費用，並製作工程規畫設計安全分析報告。
他說，這次修法將對工程業主產生一定衝擊，但目的是讓業主更負起安全管理的源頭責任，將採漸進式規範，預先從金額較高的工程做起，再往下規模展開，修法後會再訂立辦法、指引供業者遵循。若業主未確實執行將罰3萬到75萬，假設未落實導致職災發生，罰緩是3萬到150萬元。
加強承攬管理面，鄒子廉說，多工專業時代、層層轉包，也容易產上管理漏洞，修法後將加重原事業單位及各級承攬人的安全管理責任，比如中間承包商現在可能只負責契約、發包，人不會到現場進行安全管理，修法後將要求承包商的現場安全管理要到位，必須派員到場巡視、指導及協助教育訓練等，讓各級承攬人都負起責任，否則恐挨罰3萬到15萬元。此外，也增列若場所或設備出租、出借者須善盡危害告知責任。
過去職安法屢遭詬病罰金太低，未能起嚇阻作用，因此這次修法也提高處罰額度。鄒子廉說，現行職安法罰緩為3萬到30萬，未來將提高罰緩上限5倍，拉到3萬到150萬元，同時提高刑事罰刑期及罰金。此外，未來也會明確對外公布遭職安法裁罰的事業單位，公布事項增列處份日期、違反條文及罰緩金額，藉此督促事業單位回頭做好職災預防。
鄒子廉說，修正草案預告期至明年1月6日止，後續會進行法制相關作業，再報請行政院審查，預計職安法修正草案將於明年2、3月送入立法院審議。
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