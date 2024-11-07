今年規模5.5以上地震創14年新高 專家：進入多地震時代

今年0403地震導致規模5以上地震增多，今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，今年規模5.5以上地震已有35起，已創下2011年以來最多紀錄，過去規模5.5以上地震平均每年約6到8起，僅2022年有33起，代表已進入「多地震時代」。

今年0403地震已累計1700多起餘震，今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。中央氣象署也坦言，今年規模5以上地震較多，除了台灣以外，日本也是如此，是否為大地震帶出的較多餘震，仍需再觀察。

郭鎧紋指出，規模5.5以上地震約等同0.088顆原子彈釋放能量，今年仍聚集在東部較多，今天凌晨的花蓮地震震央位於0403地震的南邊，民眾未來仍要留意餘震發生。

郭鎧紋也說，前幾天台南後壁也有發生地震，位置接近嘉義中埔群震及布袋群震，但今年台南地震少，嘉義反而較需要注意，今年以來嘉義已發生70起地震，為年平均值13.84個的5倍，主因周邊多個群震的發展，但目前已逐漸緩和，預計明年就可以趨緩。