快訊

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

老字號便當店菜脯驚見白蟲「爬來爬去」 店內剩的還有蛆！店家退錢致歉

川普2.0無蜜月期 上任百日內「2件事」優先

聽新聞
0:00 / 0:00

今年規模5.5以上地震創14年新高 專家：進入多地震時代

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。圖／取自氣象署網站
今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。圖／取自氣象署網站

今年0403地震導致規模5以上地震增多，今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。地震專家、前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，今年規模5.5以上地震已有35起，已創下2011年以來最多紀錄，過去規模5.5以上地震平均每年約6到8起，僅2022年有33起，代表已進入「多地震時代」。

今年0403地震已累計1700多起餘震，今天凌晨花蓮再發生規模5.5地震。中央氣象署也坦言，今年規模5以上地震較多，除了台灣以外，日本也是如此，是否為大地震帶出的較多餘震，仍需再觀察。

郭鎧紋指出，規模5.5以上地震約等同0.088顆原子彈釋放能量，今年仍聚集在東部較多，今天凌晨的花蓮地震震央位於0403地震的南邊，民眾未來仍要留意餘震發生。

郭鎧紋也說，前幾天台南後壁也有發生地震，位置接近嘉義中埔群震及布袋群震，但今年台南地震少，嘉義反而較需要注意，今年以來嘉義已發生70起地震，為年平均值13.84個的5倍，主因周邊多個群震的發展，但目前已逐漸緩和，預計明年就可以趨緩。

嘉義 地震 餘震

延伸閱讀

今年規模5以上地震特別多 氣象署：不排除進入地震好發時代

半夜地震超有感 台中人：手機警報為何沒響

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

花蓮推鐵路、公路與飛機「鐵公機」旅遊 打破交通不便迷思

相關新聞

立冬氣溫降最低 將有颱風複製銀杏路徑？ 氣象署回應了

今天是24節氣的立冬。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今天在東北季風影響之下，各地清晨普遍有涼意，低溫17、18度左...

外送小羊肉鍋「吃到生鏽戒指」 網笑翻：是不是有人要求婚

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前使用外送平台「foodpanda」點了三份帶飯的小羊肉鍋，餐點中有一碗飯裡竟然「吃到生鏽戒指」，讓他覺得有夠誇張！照片曝光，引發網友熱議，紛紛反笑稱：「嫁給他！」

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

今年規模5以上地震特別多 氣象署：不排除進入地震好發時代

今年0403地震已累計1700多起餘震，今天凌晨花蓮再發生芮氏規模5.5地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富坦言，今年...

「半世紀一遇」康芮3大不可思議 粉專曝北部災情多原因

康芮颱風10月31日登陸，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，57年來首次在入冬期間登陸的颱風，康芮真的非常特別，第一，它的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。