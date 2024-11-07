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冷凍水餃取名「樹蘭餃」遭轟太低俗 店家喊冤道出背後秘辛

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自「樹蘭水餃」臉書
圖擷自「樹蘭水餃」臉書

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上轉貼一名女網友的臉書貼文，內文指出「這低俗名的水餃我買不下去…」，原PO則表示「為阿嬤QQ」。貼文裡有不少網友認為，店家取名愛玩諧音梗「太低俗」，不過店家曾說明是為了記念自己的奶奶「鄭李樹蘭」女士才會取這名稱。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「看到一定買。」

原PO表示，看到先前有人在臉書發文指出在超市看到有一款冷凍水餃叫「樹蘭餃」，批評「真的，有夠低俗」、「低級當有趣的梗我無法」、「這低俗名的水餃我買不下去」，讓他覺得阿嬤很無辜。

其實店家在2019年就有在自己的臉書粉專上發文澄清，道出命名背後的內幕「這牌子是老闆為了懷念奶奶而創立的，帶著樹蘭奶奶的堅持與善念，做出好的食物跟大家分享」，還曬出奶奶「鄭李樹蘭」的身分證，強調「真的是奶奶的名字唷！」，並表示「這牌子是老闆為了懷念奶奶而創立的」非惡搞。

貼文一曝光立即引發熱議，不少人為店家抱屈，「阿嬤好無辜」、「支持樹蘭餃」、「啪啪打臉，心裡想什麼，反映出什麼人格」、「樹蘭餃，現在賣吃的也要發身分證來自清了啊？現在的消費者真難伺候」、「樹蘭賣得樹蘭餃，怎麼了嗎」、「之前那篇一堆人說看到品名就不會買，靠背，有差嗎？比起名稱我更在意水餃的味道夠不夠」、「好吃的食物叫什麼名字都無所謂」。

不過，也有不少網友回應「其實也可以樹蘭水餃，比較好聽」、「說沒惡搞我不信，加個『水』字，不會多花錢」、「那大可直接叫樹蘭水餃啊，商品名稱故意去掉『水』字，很明顯就是故意的，狡辯啥」、「講真的，很好笑」。

樹蘭水餃今（7日）也在粉專解釋，創業時第一版包裝袋，只能說鬧了好多笑話，校稿沒校好，店名少一個字，地址也少一個字，就送印了。現在回想起來是個特別的經驗「大家就以美麗的誤會，開始認識我們」，還預告將要更換新包裝，敬請期待！

樹蘭餃 水餃 爆廢公社 身分證

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