影／中火二期燃氣爭議 環團要求淨零國是對話

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前使用外送平台「foodpanda」點了三份帶飯的小羊肉鍋，餐點中有一碗飯裡竟然「吃到生鏽戒指」，讓他覺得有夠誇張！照片曝光，引發網友熱議，紛紛反笑稱：「嫁給他！」

2024-11-07 12:06