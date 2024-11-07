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影／中火二期燃氣爭議 環團要求淨零國是對話

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台灣健康空氣行動聯盟等多個環保團體，上午舉行「中火二期燃氣爭議未歇」記者會，以行動劇表達訴求，表示溫室氣體排放數據低估，減碳、脫煤雙雙造假，呼籲台灣第二次民主化的淨零國是對話。記者林俊良／攝影
台灣健康空氣行動聯盟等多個環保團體，上午舉行「中火二期燃氣爭議未歇」記者會，以行動劇表達訴求，表示溫室氣體排放數據低估，減碳、脫煤雙雙造假，呼籲台灣第二次民主化的淨零國是對話。記者林俊良／攝影

台灣健康空氣行動聯盟等多個環保團體，上午舉行「中火二期燃氣爭議未歇」記者會，以行動劇表達訴求，表示環評淪氣候民主殺手，溫室氣體排放數據低估，減碳、脫煤雙雙造假，呼籲台灣第二次民主化的淨零國是對話。

記者會聯合表達訴求：一、要求經濟部長郭智輝及環境部長彭啓明，雙雙向國人道歉，即時修正燃氣過度擴張的氣候及能源轉型政策盲點，展開從下而上的淨零國是對話；二、環境部和經濟部應立即終止增氣大減碳的政策謊言，向國人揭露從氣候角度進口液化天然氣的溫室氣體足跡，比煤、油骯髒的石化燃氣真相；三、能源轉型環評提供的溫室氣體排放數據有造假、低報之嫌，暖化元兇的甲烷洩漏和所有生命週期的溫室氣體足跡雙雙被消失。要求去年掛牌氣候變遷署的環境部，在半年內檢討終結環評集體放水、減碳打假球的系統性謬誤。

減碳 環境部 環評

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