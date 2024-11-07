醫療科技護國神山最後一哩路 衛福部與耶魯大學簽MOU

打造醫療科技護國神山的最後一哩路，衛福部今與耶魯大學附設醫院簽訂合作備忘錄。衛福部資訊處長李建璋表示，此次合作希望提升醫療品質管理、推動電子病歷整合系統，以及醫療科技人才培訓。衛福部預計明年下半年派員前往耶魯大學受訓，回國後擔任種子教師，發展我國醫院的醫療資訊長（CMIO）制度。

「麼台灣的IT很強，醫療也強，為什麼沒有變成下一個護國神山？」衛福部資訊處長李建璋說，AI發展需要極大的算力，這部分我國擁有得天獨厚的資源，但AI應用到臨床是一門學問，但缺乏最後一哩路，因為一直沒有系統化的訓練。

李建璋說，衛福部與美國頂尖智慧醫院，耶魯大學紐哈芬醫院合作，並由該院副院長、醫療資訊首席資訊長蕭立民（Allen Hsiao）擔任合作窗口，合作分成三個領域，分別為醫療資訊長培訓、臨床決策支持系統（CDSS）、醫院資訊系統整合及人工智慧的運用。

李建璋也是台大急診專科醫師，也懂資訊，大家說他「斜槓」，但他表示，美國已成立「醫療資訊」次專科，希望未來台灣每家醫院都有醫療科技人才，盼藉由跟耶魯大學合作，創造台灣自己的體制。期待下半年派我國醫師赴美學習，回台擔任種籽教師開設課程，讓各家醫院發展並有自己的醫療資訊長。

李建璋也說，臨床決策上，AI應在電子病歷中扮演醫師「小秘書」的角色，提醒醫師在對的時間，做出對的事情。蕭立民分享，AI在電子病歷系統中還可以攔阻「兒虐」，兒虐可能由家長施暴，就醫時家長辯稱孩子跌倒等意外造成，又去看外科，不看兒科導致醫師判斷困難，AI輔助判讀病例時，可提醒醫師了解家長是否說謊，在美國確實成功抓到不少兒虐案件。

我國醫療資訊發展受限各家系統不同，資訊難以整合。李建璋以「悲慘」形容醫院間無法溝通的現況，民眾若想取得就醫資訊去其他醫院，得要列印紙本、拿光碟複製影像資料等，期待未來透過醫療資訊系統整合，將醫療及工程需求合併。

我國未來是否會發展出資訊醫療次專科？李建璋表示，會循序漸進推動醫療資訊發展，要打造完整訓練制度，也要必須考慮專科醫師制度與健保給付條件。現在醫院負責IT者多是工程師背景，醫療資訊長必須把醫師的需要翻譯給工程師，也要把工程師理想化的想法落地執行。