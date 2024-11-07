影／少女餵流浪貓沒洗手上吐下瀉十多天 醫師：感染沙波病毒

諾羅病毒「親戚」出動了，彰化縣一名高二女生連續多天發燒和上吐下瀉，體重減少近3公斤，轉診經由糞便PCR檢驗確診是諾羅的「親戚」沙波病毒，住院近兩周才痊癒。醫師指出，沙波也沒疫苗可預防，唯有從飲食和手部的清潔衛生防堵。

衛福部彰化醫院醫師馬瑞杉今指出，沙波病毒較少見，它原名札幌病毒，首見於日本札幌一家托嬰中心集體感染，台灣2007年北部某大學也發生感染事件，今天立冬天氣將越來越涼冷，進入每年11月至翌年3月的病毒型腸胃炎流行期，沙波病毒出現在南彰化學生身上，不可小覷。

高二曾姓女學生十多天前忽然發燒、腹痛、上吐下瀉，，喝水也吐，一天吐7、8次，就近到某醫院急診，診斷腸胃型感冒，服藥兩天症狀沒改善，她怕到不敢喝水仍又吐又瀉，還因不喝水引發泌尿道感染，被轉診到彰化醫院。曾姓女生告訴醫護，病發前她曾拿食物餵流浪貓，不知是否因此感染沙波病毒。

曾姓女生到院後，彰化醫院採集糞便進行多病原核酸檢測（PCR），發現沙波病毒（Sapporo virus），感染沙波症狀類似諾羅病毒，即馬上安排她住院，安排症狀治療和飲食清淡衛教，慢慢減少嘔吐與腹瀉。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，上吐下瀉病源主要來自病毒型腸胃炎或細菌型腸胃炎，病毒型腸胃炎通常感染諾羅病毒、輪狀病毒或腺病毒，沙波病毒相對少見，它的感染者會出現嘔吐、腹瀉，比較可能傳染途徑都是進食前、如廁後、出入公眾場合、處理生鮮食物、從外面返家後沒確實洗乾淨雙手就進食。