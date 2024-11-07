快訊

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

老字號便當店菜脯驚見白蟲「爬來爬去」 店內剩的還有蛆！店家退錢致歉

川普2.0無蜜月期 上任百日內「2件事」優先

聽新聞
0:00 / 0:00

影／少女餵流浪貓沒洗手上吐下瀉十多天 醫師：感染沙波病毒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院醫師馬瑞杉說明沙波毒特性。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院醫師馬瑞杉說明沙波毒特性。記者簡慧珍／攝影

諾羅病毒「親戚」出動了，彰化縣一名高二女生連續多天發燒和上吐下瀉，體重減少近3公斤，轉診經由糞便PCR檢驗確診是諾羅的「親戚」沙波病毒，住院近兩周才痊癒。醫師指出，沙波也沒疫苗可預防，唯有從飲食和手部的清潔衛生防堵。

衛福部彰化醫院醫師馬瑞杉今指出，沙波病毒較少見，它原名札幌病毒，首見於日本札幌一家托嬰中心集體感染，台灣2007年北部某大學也發生感染事件，今天立冬天氣將越來越涼冷，進入每年11月至翌年3月的病毒型腸胃炎流行期，沙波病毒出現在南彰化學生身上，不可小覷。

高二曾姓女學生十多天前忽然發燒、腹痛、上吐下瀉，，喝水也吐，一天吐7、8次，就近到某醫院急診，診斷腸胃型感冒，服藥兩天症狀沒改善，她怕到不敢喝水仍又吐又瀉，還因不喝水引發泌尿道感染，被轉診到彰化醫院。曾姓女生告訴醫護，病發前她曾拿食物餵流浪貓，不知是否因此感染沙波病毒。

曾姓女生到院後，彰化醫院採集糞便進行多病原核酸檢測（PCR），發現沙波病毒（Sapporo virus），感染沙波症狀類似諾羅病毒，即馬上安排她住院，安排症狀治療和飲食清淡衛教，慢慢減少嘔吐與腹瀉。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉說，上吐下瀉病源主要來自病毒型腸胃炎或細菌型腸胃炎，病毒型腸胃炎通常感染諾羅病毒、輪狀病毒或腺病毒，沙波病毒相對少見，它的感染者會出現嘔吐、腹瀉，比較可能傳染途徑都是進食前、如廁後、出入公眾場合、處理生鮮食物、從外面返家後沒確實洗乾淨雙手就進食。

馬瑞杉說，接觸貓不太可能感染沙波病毒，過去沒研究顯示貓會感染沙波病毒，不過無論預防何種腸胃型病毒，最重要的是勤洗手，都要確實洗手，避免生食，家中如有人感染，最好用稀釋漂白水消毒環境，降低家人群聚感染。

彰化縣高中女學生感染沙波病毒，發病到住院治療病情穩定20天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣高中女學生感染沙波病毒，發病到住院治療病情穩定20天。記者簡慧珍／攝影

諾羅病毒

延伸閱讀

玩手機觸電死！12歲少女邊玩手機邊充電 慘觸電口吐鮮血傷重身亡

「要給你錢花」誘國中少女進廁所 惡狼強制猥褻判決出爐

劣！性騷、性侵慣犯竟拿錢誘13歲少女性交易 再判20月

選秀男星驚爆性侵12歲少女被判刑！ 經紀公司發聲了

相關新聞

立冬氣溫降最低 將有颱風複製銀杏路徑？ 氣象署回應了

今天是24節氣的立冬。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今天在東北季風影響之下，各地清晨普遍有涼意，低溫17、18度左...

外送小羊肉鍋「吃到生鏽戒指」 網笑翻：是不是有人要求婚

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前使用外送平台「foodpanda」點了三份帶飯的小羊肉鍋，餐點中有一碗飯裡竟然「吃到生鏽戒指」，讓他覺得有夠誇張！照片曝光，引發網友熱議，紛紛反笑稱：「嫁給他！」

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

今年規模5以上地震特別多 氣象署：不排除進入地震好發時代

今年0403地震已累計1700多起餘震，今天凌晨花蓮再發生芮氏規模5.5地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富坦言，今年...

「半世紀一遇」康芮3大不可思議 粉專曝北部災情多原因

康芮颱風10月31日登陸，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，57年來首次在入冬期間登陸的颱風，康芮真的非常特別，第一，它的環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。