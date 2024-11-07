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憂美籍未成年猥褻犯入補習班 教育部：明公布清查進度

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀（中）、國教署長彭富源（右）衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗（後右一）及法務部檢察司長郭永發（左）、內政部警政署刑事局副局長陳炯旭（後右二）等相關人員，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告並備詢。記者林俊良／攝影
教育部長鄭英耀（中）、國教署長彭富源（右）衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗（後右一）及法務部檢察司長郭永發（左）、內政部警政署刑事局副局長陳炯旭（後右二）等相關人員，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告並備詢。記者林俊良／攝影

有未成年性猥褻前科的美籍人士來台後行蹤成迷，家長擔心會到美語補習班任教，危害學童安全。教育部長鄭英耀今在立法院指出，補習班聘任外籍人士都需索取良民證等證明，也已經要求各地方政府全面清查，將於明日下午公布進度。

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部、衛福部、數位發展部等部會官員，就「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」進行專題報告，並備質詢。

移民署日前發函給教育部，指出在台美籍人士Levi Forrest WALLACE有未成年性猥褻前科，為了避免停留期間危害我國利益，若查獲應立刻通知。立委葛如鈞表示，已接獲家長陳情，教育部日前也曾發函請各級學校、補習班清查，是否曾聘任該名人士，那現行全國各級學校、補習班是否清查完畢？

教育部終身司長梁學政說，目前系統上沒有這個人，且學校、補習班聘任外籍人士，都需要索取良民證或其他證明，從機制上會排除聘任該美籍人士的可能性，若未提供良民證，補習班就是違法聘任。

立委陳培瑜則提醒，台灣有超過千個社區運動俱樂部並無列管，教育部查不到、俱樂部也收不到公文，如果該美籍人士也有運動專長，恐會有很大漏洞。

立委要求教育部限期公布清查進度，鄭英耀說，已經要求各地方政府全面清查，兒童美語補習班會列入重點，明天下午將公布學校、補習班、課後照顧中心的進度。另外，由於全台幼兒園有7000多所，將於下周一中午前公布幼兒園清查結果。

教育部 良民證 補習

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