銀杏螺旋雲帶清晰完整 鄭明典：危險但美麗 近中颱上限
中度颱風銀杏上午8時的中心位置在馬尼拉北北東方500公里海面上（鵝鑾鼻南南東方460公里海面上），以每小時17公里速度，向西進行，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑70公里。
前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出為星雲圖，他表示，銀杏颱風接近中颱上限，它有很清晰、完整的螺旋雲帶，危險但又美麗的自然力量。
中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，銀杏颱風強度目前是中颱，位置已經來到呂宋島的東北方，接下來預計往偏西方向移動，今天到明天通過呂宋島北端，進入南海。銀杏颱風目前來看對台灣沒有直接性影響，不過，外圍環流部分，在台灣東半部的水氣今晚到明天會漸漸接近台灣，為北部和東半部地區帶來降雨。
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