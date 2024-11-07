中火二期爭議延燒 環團痛批減碳打假球

環境部上周於環評大會審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），在環保團體、立法委員與台中市政府均提出擴張天然氣機組使得總碳排不減反增，以及燃煤機組備用理由不足等疑慮，仍決議予以通過。民間團體今天再度痛批，台灣過度依賴天然氣是不負責任的能源主張，已經達到聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）暖化趨勢評估的最糟失控情境，也代表政府已經徹底放棄下一代，減碳打假球。

環保團體在上周中火二期環評時呼籲，二期燃氣規模應由新建4部機組減半為2部，也要求本案退回重審，但未被環評委員會採納，遭批中火二期在嚴重爭議聲中一次過關是主政者暴力的結果。

民間團體今天於立法院召開記者會，中研院歐美所研究員盧倩儀表示，政府讓這項環評如此粗暴通過，是不是徹底放棄下一代了？根據康乃爾大學RobertW.Howarth教授最新研究發現，天然氣的二氧化碳排放的確是比燃煤要低，然而把天然氣從開採、生產、儲存、液化、載運、再氣化等的整個生命周期中每個步驟計算進去，如果是最近航程的美國出口液化天然氣，整個生命周期算下來會比燃煤高出28%；如果是最遠的航程，溫室氣體排放會比燃煤高出46%。

盧倩儀指出，天然氣的主要成分是甲烷，以20年期來看的話，甲烷的鎖熱效果是二氧化碳的86倍；10年期的話差不多是120倍，而最新鮮甲烷差不多是二氧化碳的200倍，因此從氣候角度看，煤炭是最髒能源這個觀念已經錯誤過時。IPCC最近一次報告顯示，如果要將全球升溫控制在攝氏2度以內，大氣中的甲烷濃度需要在2020年以前開始下降，台灣至今持續增氣讓甲烷增排，等於是要對應到IPCC暖化趨勢評估的最糟失控情境，電力也已成為加大貧富差距、壓榨虐奪年輕人的原料。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳質疑，環境部一次專家小組會議和一次環評大會就讓中火二期火速通過，甚且環境部面對經濟部台電的大增氣政策，至今無視鎖熱最強溫室氣體的甲烷管制的優先性和迫切性。中火二期燃氣開發計畫在二期完工後的溫室氣體足跡至少為每年5882.4萬噸CO2e，約是目前中火煤電廠的1.7倍，根本減碳打假球。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，天然氣接收站沒有經過整體評估就瘋狂搶建，從桃園三接滅海、基隆四接滅港、高雄七接滅村，這些都造就了天然氣無節制擴張政策下的難民，對天然氣發電的依賴無疑是飲鴆止渴，不但無視七大工業國集團（G7）「減少天然氣使用，增加再生能源發電，加速淘汰化石燃料」的呼籲，面對接下來國際上碳關稅的挑戰，更是把台灣的製造業帶進死胡同，也暴露卓揆日前公布2030新的能源配比目標「綠能30%」仍如空中樓閣。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，過去政府打著「增氣減煤」的口號，不斷擴張燃氣發電規模，同時又以進口燃氣可能中斷為由緊抱著該除役的燃煤電廠不放，變成「大增氣、小減煤」，中火及協和應比照興達電廠，除役後盡早拆除火力機組，轉型再生能源。