快訊

逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

中火二期爭議延燒 環團痛批減碳打假球

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民間團體表示，環評公權力再三淪為氣候民主殺手，北中南環團要求經濟部長郭智輝和環境部長彭啓明表態支持中火二期燃氣減半、最遲2029無煤中火。記者李柏澔／攝影
民間團體表示，環評公權力再三淪為氣候民主殺手，北中南環團要求經濟部長郭智輝和環境部長彭啓明表態支持中火二期燃氣減半、最遲2029無煤中火。記者李柏澔／攝影

環境部上周於環評大會審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），在環保團體、立法委員與台中市政府均提出擴張天然氣機組使得總碳排不減反增，以及燃煤機組備用理由不足等疑慮，仍決議予以通過。民間團體今天再度痛批，台灣過度依賴天然氣是不負責任的能源主張，已經達到聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）暖化趨勢評估的最糟失控情境，也代表政府已經徹底放棄下一代，減碳打假球。

環保團體在上周中火二期環評時呼籲，二期燃氣規模應由新建4部機組減半為2部，也要求本案退回重審，但未被環評委員會採納，遭批中火二期在嚴重爭議聲中一次過關是主政者暴力的結果。

民間團體今天於立法院召開記者會，中研院歐美所研究員盧倩儀表示，政府讓這項環評如此粗暴通過，是不是徹底放棄下一代了？根據康乃爾大學RobertW.Howarth教授最新研究發現，天然氣的二氧化碳排放的確是比燃煤要低，然而把天然氣從開採、生產、儲存、液化、載運、再氣化等的整個生命周期中每個步驟計算進去，如果是最近航程的美國出口液化天然氣，整個生命周期算下來會比燃煤高出28%；如果是最遠的航程，溫室氣體排放會比燃煤高出46%。

盧倩儀指出，天然氣的主要成分是甲烷，以20年期來看的話，甲烷的鎖熱效果是二氧化碳的86倍；10年期的話差不多是120倍，而最新鮮甲烷差不多是二氧化碳的200倍，因此從氣候角度看，煤炭是最髒能源這個觀念已經錯誤過時。IPCC最近一次報告顯示，如果要將全球升溫控制在攝氏2度以內，大氣中的甲烷濃度需要在2020年以前開始下降，台灣至今持續增氣讓甲烷增排，等於是要對應到IPCC暖化趨勢評估的最糟失控情境，電力也已成為加大貧富差距、壓榨虐奪年輕人的原料。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳質疑，環境部一次專家小組會議和一次環評大會就讓中火二期火速通過，甚且環境部面對經濟部台電的大增氣政策，至今無視鎖熱最強溫室氣體的甲烷管制的優先性和迫切性。中火二期燃氣開發計畫在二期完工後的溫室氣體足跡至少為每年5882.4萬噸CO2e，約是目前中火煤電廠的1.7倍，根本減碳打假球。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，天然氣接收站沒有經過整體評估就瘋狂搶建，從桃園三接滅海、基隆四接滅港、高雄七接滅村，這些都造就了天然氣無節制擴張政策下的難民，對天然氣發電的依賴無疑是飲鴆止渴，不但無視七大工業國集團（G7）「減少天然氣使用，增加再生能源發電，加速淘汰化石燃料」的呼籲，面對接下來國際上碳關稅的挑戰，更是把台灣的製造業帶進死胡同，也暴露卓揆日前公布2030新的能源配比目標「綠能30%」仍如空中樓閣。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，過去政府打著「增氣減煤」的口號，不斷擴張燃氣發電規模，同時又以進口燃氣可能中斷為由緊抱著該除役的燃煤電廠不放，變成「大增氣、小減煤」，中火及協和應比照興達電廠，除役後盡早拆除火力機組，轉型再生能源。

中火 環境部 環評

延伸閱讀

高雄淨零學院培養減碳人才有成 獲城市治理卓越獎

中火若可做到減煤跟減碳 陳世凱：身為台中人可以接受

盧秀燕批中火環評 郭智輝：燃氣減碳非常大 市長應很清楚

中火環評過關 在地居民喊話經濟部：儲氣槽太多盼整合

相關新聞

立冬氣溫降最低 將有颱風複製銀杏路徑？ 氣象署回應了

今天是24節氣的立冬。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今天在東北季風影響之下，各地清晨普遍有涼意，低溫17、18度左...

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

老字號便當店菜脯遭控蛆蠕動 店內剩的還有蛆店家道歉

新北市瑞芳區三爪子坑路有一間老字號便當店，昨天有民眾訂了11個便當，在事後臉書社群貼文反映，裡面的菜脯竟有白色的蛆「爬來...

新自強號難坐、跪著充電 台鐵求改變 推3款新座椅12月起巡迴試坐

台鐵EMU3000型新自強號自2021年底上路後，成為花東運輸主力，但不少旅客抱怨坐得腰痠背痛。此外，充電座設計在座椅下...

今天立冬 鄭明典：冷空氣仍偏弱 全球大部分地區氣溫明顯高於氣候值

今天是24節氣的立冬，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣溫距平圖，他表示，冷空氣還是偏弱，大部分地區氣溫明顯高於氣候值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。