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母妊娠高血壓致早產 輔醫接生最小巴掌仙子僅840公克

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
輔大醫院日前接生僅840公克的早產兒陳小妹妹，經兩個月努力終於出院。圖／輔大醫院提供
輔大醫院日前接生僅840公克的早產兒陳小妹妹，經兩個月努力終於出院。圖／輔大醫院提供

輔大醫院日前接生，一名體重僅840公克的早產兒陳妹妹，是輔醫接生有史來體重最輕的早產兒。經歷2個多月的住院，陳小妹妹從840公克長大到2520公克重，順利出院。

輔大醫院婦產科醫師呂彥鋒說，陳媽媽是困難懷孕的病人，連續流產4次才懷上第二胎，懷孕 26周併發子癲前症及胎兒過小，門診持續追蹤發現體重無明顯增長，29周住院安胎，但胎兒體重還是沒明顯增長，因此與陳媽媽、兒科醫師討論後在30周剖腹。

輔大醫院新生兒科醫師簡佑軒表示，陳媽媽因為妊娠高血壓造成胎兒生長遲滯、早產分娩。陳妹妹出生後，團隊立即面臨肺部不成熟造成的呼吸窘迫症候群，有呼吸喘及血氧不穩定狀況，團隊給予正壓呼吸支持後穩定下來；發現腸胃不成熟消化功能不佳，產生胎便阻塞，經藥物及全靜脈營養支持，症狀也逐漸改善。

簡說，陳妹妹也出現早產兒呼吸暫停、貧血、肺支氣管發育不良等，經歷2個多月的住院，陳妹妹從840公克長大到2520公克重，終於順利出院。

簡指出，極低體重早產兒，亦即出生體重小於1000公克，是新生兒照顧最有挑戰性跟難度的族群，因為體內的官都不成熟，出生後需要即時進行多項醫療處置，還需眼科、耳鼻喉科、復健科檢查，眼睛有無視網膜病、聽力或是需早期復健介入等。

輔醫指出，近兩年照顧非常低體重早產兒（出生體重小於1500公克）近20位，輔大新生兒照護團隊會更努力，未來會朝向更小周數、體重的早產兒邁進。

輔大醫院日前接生僅840公克的早產兒陳小妹妹。圖／輔大醫院提供
輔大醫院日前接生僅840公克的早產兒陳小妹妹。圖／輔大醫院提供

妹妹 早產 體重

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