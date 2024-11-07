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台鐵EMU3000新自強號座椅終於要換 更符合人體工學、扶手處增充電插座

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵EMU3000新自強號外觀曾獲日本Good Design最佳世界百大、德國iF設計大獎，但座椅屢被批不舒適。本報資料照片
台鐵EMU3000新自強號外觀曾獲日本Good Design最佳世界百大、德國iF設計大獎，但座椅屢被批不舒適。本報資料照片

台鐵2015年提出「10年購車計畫」，曾獲多項設計獎的EMU3000型新自強號2021年引進，今年8月完成總計600輛交車，但該列車座椅過去頻被抱怨不舒適。台鐵公司近日委由廠商重新設計，11月21日起將在台東、花蓮、台北、台中和高雄等站提供試坐和線上投票，作為未來優化座椅參考。

為提高運能，台鐵添購新車逐步汰換舊型車種並投入營運，首批12輛EMU3000型新自強號列車車廂2021年7月30日於花蓮港卸載，歷經4年，於今年8月6日完成最後一編列車卸載作業，總計600輛EMU3000型新自強號全數交車。

EMU3000型新自強號外觀曾獲日本Good Design最佳世界百大、德國iF設計大獎，但引進後，不少民眾反應列車座椅難坐、手機充電座位於座椅下方不便、杯架凹槽太淺等問題。交通部長陳世凱10月於立法院備詢也表示，他搭乘後也有相同經驗及感覺，會要求台鐵改善。

台鐵公司表示，11月21日至12月19日將分別在台東、花蓮、台北、台中和高雄等5站舉辦為期5天的新座椅試坐體驗和投票，票選結果將作為座椅優化參考。

台鐵公司指出，先前委請專業廠商優化椅背設計，更符合人體工學，希望收集民眾乘坐意見，因此開放民眾試坐投票。此次設計除強化腰部支撐與包覆性，因應民眾需求，也於座椅扶手處增設USB TYPE-A及TYPE-C充電插座，增加便利性。

台鐵公司表示，此次試坐體驗及投票依序於11月21日在台東站、11月28日在花蓮站、12月5日台北站、12月12日台中站及12月19日高雄站辦理。

圖為今年8月台鐵一批EMU3000車廂完成卸載。圖／台灣港務公司提供
圖為今年8月台鐵一批EMU3000車廂完成卸載。圖／台灣港務公司提供

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