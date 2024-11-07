Faker奪5冠全球沸騰！《英雄聯盟》10大話題英雄　阿璃、吉茵珂絲誰是聲量王？

人氣線上遊戲《英雄聯盟》（League of Legends, LoL）於2日舉行世界大賽總決賽，刺激的賽況讓人熱血沸騰，最終冠軍由T1戰隊拿下，傳奇選手Faker也達成驚人的5冠紀錄。看完比賽，你是否又深深陷入《英雄聯盟》那充滿魅力的世界中呢？《網路溫度計DailyVeiw》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出《英雄聯盟》中網路討論度最高的10大英雄角色，一起透過他們來回味每一場精彩戰役吧！

《英雄聯盟》中總共有超過150位各具特色的英雄，每位玩家可以根據自己喜好、風格及所長挑選適合自己的英雄。其中知名電競選手的愛用角色，更經常在網路上引發話題，諸如Faker（李相赫）的劫、阿璃，Uzi（簡自豪）的汎、伊澤瑞爾、凱莎等等。你是否也曾經透過這些英雄角色，追逐著明星選手們閃閃發光的背影呢？快來看看10大話題角色都是哪些英雄吧！

NO. 10 盲眼武僧─李星

翻攝《英雄聯盟》

類別：鬥士／刺客

操作難度：中

精通愛歐尼亞古代武術的李星，是一名有操守的鬥士，體內蘊藏的龍魂之力會在戰鬥時帶給他力量。雖然雙目失明，但李星仍以超凡的武功保護著自己的家鄉，不允許任何人破壞愛歐尼亞的和平與神聖，強而有力的拳頭及迴旋踢總是能將惡徒擊退。

李星是《英雄聯盟》中的元老級英雄，推出至今已13年，是許多玩家都非常喜歡的熱門角色，更是職業賽事上經常看見的打野英雄。在李星推出滿10週年（2021年）之際，也曾經有過統計數據，全球使用李星勝局最多的是台灣打野選手Karsa（洪浩軒），使用李星最多的選手是丹麥選手Svenskeren（Dennis Johnsen），而使用李星勝率最高的選手則是中國選手Clearlove（明凱）。李星不只是許多職業選手的愛用英雄，也受不到少網友喜愛，「可以說是英雄聯盟中最經典的角色了」、「眼盲心不盲」。

NO. 9 冰霜射手─艾希

翻攝《英雄聯盟》

類別：射手／輔助

操作難度：中

身為艾伐洛森部落領袖的艾希是寒霜之裔的戰爭之母，統御著北方最大的遊牧部落，性格堅毅、聰慧且充滿理想。艾希的武器是一把由真霜冰晶打造出的冰結長弓，寒霜之裔的血統使得她能夠完美駕馭這把武器。雖然艾希不太習慣領導者的身分，但人民們真心相信她是英雄艾伐洛森的轉世，而她也希望能收復部落遠古時期的領地，再次統一雷爾卓德。

許多人因為艾希美麗的外表而喜愛這名英雄，有著「原神哥」之稱的韓國知名輔助選手BeryL（趙乾熙）也曾經在DRX拿下2022年《英雄聯盟》世界大賽冠軍後指定以「馬尾艾希」作為自己冠軍造型角色。在遊戲技能方面，許多玩家都覺得艾希的傷害數值偏弱，因此多對將其定位為輔助角色，表示「就算出輸出也是刮痧」。不過也有人偏好艾希的一些特殊能力，「有冰箭有視野，能不強嗎」、「持續輸出能力，大核之一」。

NO. 8 探險家─伊澤瑞爾

翻攝《英雄聯盟》

類別：射手／法師

操作難度：中

伊澤瑞爾是一名探險家，身上帶有來自古蘇瑞瑪的魔法臂鎧，能夠憑空發射出毀滅性的祕術能量。出於這項能力，伊澤瑞爾總是將失落已久的洞穴洗劫一空，同時輕而易舉地擺脫墓穴中那些古老的詛咒。膽量過人的伊澤瑞爾熱衷於挑戰各式各樣的險境，潚灑帥氣的模樣十分吸引人，也有不少玩家將其簡稱為「EZ」。

伊澤瑞爾是許多職業選手的愛用英雄，韓國知名中路選手Faker（李相赫）、輔助選手Keria（柳岷析）都曾使用過伊澤瑞爾，特別的是Keria在今年在《英雄聯盟》韓國聯賽中使用伊澤瑞爾作為「輔助」角色，罕見的選擇引發討論。Keria以一般不會用以輔助的伊澤瑞爾打出精彩的比賽後，也馬上引來許多玩家效法，也在一時間成為話題，「好玩就好，隨便玩也會贏」、「他直播也玩過EZ輔助」。

NO. 7 帝煌雛龍─史矛德

翻攝《英雄聯盟》

類別：射手／法師

操作難度：中

史矛德為迦瑪沃爾帝煌龍的後裔，藏身於諾克薩斯邊境的陡峭懸崖。身為幼龍他生性貪玩好動，但也在母親的嚴格教育下逐漸了解到自己傳承的血脈所背負的意義。史矛德總是不放過任何一個夠磨練自身的機會，雖然尚未成熟，但仍舊有著驚為天人的實力，只需一個小小的噴嚏就能將眼前的一切焚燒殆盡。

史矛德是《英雄聯盟》今年新推出的英雄，因此在玩家之間引發不少關注和討論。不過史矛德的外形設計卻引讓網友們頗有微詞，許多人覺得明明角色設定為龍，卻長著一張人類的臉，讓人有一種不適感，本身所擁有的技能也並未特別突出，大招甚至是將母親召喚出來，因此在推出之際遭到許多玩家議論，「大招很無聊」、「不夠龍又不夠人」、「媽寶龍」、「我大招要召喚媽媽來打，那我直接操作媽媽不就更強」。

NO. 6 虛空之女─凱莎

翻攝《英雄聯盟》

類別：射手／法師

操作難度：中

有著「虛空之女」稱號的凱莎，在兒時意外被拖入虛空之中，憑藉著強烈的意志力和堅韌的意念存活下來，並且在經過這樣的瀕死經歷後成為了一名致命的狩獵者。曾和虛空蟲殼共生過的凱莎面臨著矛盾的抉擇，不知該原諒那些曾稱自己為怪物的人與之並肩作戰，亦或是拋下身為人類的過往，任憑虛空吞噬掉無法接納自己的世界。

中國知名職業選手Uzi在凱莎剛推出時以對這名英雄的高度熟練聞名，當時Uzi效力於RNG戰隊，因對上RNG的隊伍都會因此ban（禁用）掉凱莎這個英雄。然而在某次的MSI（英雄聯盟季中邀請賽）中，KZ戰隊卻在決勝局中使用凱莎，使得Uzi贏下關鍵的一局，讓RNG拿下冠軍。經過此事之後「忘了ban凱莎」也成為《英雄聯盟》圈的經典軼聞，經常被網友反覆提起。

NO. 5 英勇投彈手─庫奇

翻攝《英雄聯盟》

類別：射手／法師

操作難度：中

約爾德人庫奇是一名飛行員，自從離開班德爾城、定居皮爾托福後，庫奇就深被飛行儀器吸引，並加入飛行中隊「尖嘯之蛇」，成為頗負盛名的飛行員。身為王牌飛行員的他除了經常為大家帶來特技飛行表演外，更以飛行器進行地形勘察、情報收集等，不畏砲火的他在空中衝鋒陷陣，並使用超級導彈解決一切。

總是翱遊天際的庫奇也被玩家們稱為「飛機」，不過自《英雄聯盟》推出14.10版本更新後庫奇的數值能力大幅提升，讓不少玩家覺得被「做壞」，韓國知中路選手ShowMaker（許秀）也在遊戲實況上被對手的庫奇爆打到陷入沉默長達30秒。先前在某次實況中曾被敵隊英雄卡桑帝瞬間打敗的ShowMaker，所發表過的「這就是卡桑帝」言論在《英雄聯盟》圈子中被奉為「卡桑帝聖經」，甚至被翻譯成多國語言版本，如今他對新版庫奇的沉默被不少玩家認為是「新一代聖經」的誕生，「這就是庫奇」、「庫奇聖經」、「毫無技巧，純靠數值」。

NO. 4 暴走重砲─吉茵珂絲

翻攝《英雄聯盟》

類別：射手

操作難度：中

吉茵珂絲來自佐恩，是一名衝動且瘋狂的罪犯，總是不顧後果地在各處肆意破壞，透過各式各樣的危險武器製造混亂，以此為樂。吉茵珂絲無法忍受無聊，因此不論去到哪裡，總會設法造成人群恐慌，希望能看到人間煉獄的景象。

在以《英雄聯盟》改編的影集《奧術》（Arcane）推出後，身為當中要角的吉茵珂絲（爆爆）因此得到更多關注及討論，《英雄聯盟》在今年也為了《奧術》第二季，推出「奧術狂裂 吉茵珂絲」（Arcane Fractured）的特別造型，不過高昂的抽取費用也引發玩家不滿，造成話題，「人生最後悔的事：買名人堂造型」、「是不是兩津勘吉做CEO了啊」、「斂財聯盟啟動」。

NO. 3 影忍至尊─劫

翻攝《英雄聯盟》

類別：刺客

操作難度：中

性格殘忍無情的劫為幽影軍團的領導者，最初劫為了將愛歐尼亞的遠古魔法和傳統武術用於軍事而創立軍團，藉以驅逐諾克薩斯侵略者。戰爭期間的絕望使得劫碰觸禁忌，解放神秘的暗影之力，邪惡的靈魂魔法稍有不慎就會侵蝕世間萬物。掌握所有禁術的劫，會毫不留情地催毀任何威脅愛歐尼亞或軍團的人事物。

劫同時也是韓國傳奇中路選手Faker的愛用英雄之一，2013年Faker更曾與韓國選手Ryu（柳尚煜）留下一場精彩的「《英雄聯盟》忍界大戰」。當時在OGN夏季決賽上，由Ryu領軍的KT戰隊對上初出茅廬的T1，前4局結束雙方戰成2比2 平手，關鍵5局Ryu與Faker在盲選機制下不約而同使用了劫，原先佔上風Ryu轉瞬間被Faker精彩的操作反殺，就連賽評也忍不住讚嘆「What was that.」，成為在《英雄聯盟》歷史上留名的經典戰役。

NO. 2 蘇瑞瑪砂皇─阿祈爾

翻攝《英雄聯盟》

類別：法師／射手

操作難度：高

阿祈爾在從前曾是蘇瑞瑪的帝王，並且身為人類的他還獲得了永生的機會，然而在稱霸之時卻因為自己的驕傲招來妒恨，導致他遭到背叛並且被殺害。數千年後阿祈爾轉生為一名擁有超凡之力的飛昇者，希望能夠再度帶領蘇瑞瑪重新找回昔日輝煌。

阿祈爾是傳奇選手Faker出名的英雄之一，更有人將Faker操作下的阿祈爾奉為「世界第一沙皇」，一場場賽事中精彩的表現讓許多玩家驚嘆不已，許多玩家都以「神乎其技」來形容Faker的阿祈爾，「只有他的沙皇能玩出這樣子」、「真的是絕境李相赫」、「李相赫的阿祈爾是世界第一」、「他是宇宙第一沙皇還需要人講嗎」、「他是沙皇本人」。

NO. 1 九尾妖狐─阿璃

翻攝《英雄聯盟》

類別：法師／刺客

操作難度：中

身為梵斯塔雅人的阿璃有著狐狸外形，天生就與靈界的魔法緊密連結，不只能夠操縱獵物情緒、吸取其生命精華，更能從中看見他們的記憶片段。自有記憶以來阿璃便不知道自己來自何方，因此她四處旅行，尋找祖先留下來的痕跡，同時創造新的回憶來填補自己的記憶空白。

在今年《英雄聯盟》推出2024「傳奇殿堂」活動，阿璃作為Faker的知名英雄之一，在這次活動中也出現「崛起傳奇 阿璃」、「千古不滅傳奇 阿璃」、Faker簽名版「千古不滅傳奇 阿璃」等特別造型，雖然昂貴的價格造成話題，不過仍有不少狂熱粉絲非常感興趣，「Faker將阿璃搬上了殿堂級超越了冠軍」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月05日至2024年11月04日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

外送員模擬器正夯！十大熱門社群遊戲征服玩家 你跟上風潮了嗎？

【雷】綠谷出久、歐爾麥特、轟焦凍...我的英雄學院人氣角色Top 10 一起超越顛峰吧

盤點《名偵探柯南》10大最好嗑CP！「新蘭配」不是第一

雖然邊緣但是超可愛！10大人氣《角落小夥伴》的特別小秘密

劇場版《垃圾場的決戰》上映 《排球少年！！》十大超人氣角色背後感動故事