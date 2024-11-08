打開娛樂新視界！Panasonic Z85A「Fire TV智慧功能」讓你輕鬆玩轉電視

Panasonic旗艦電視機種Z85A系列內建Fire TV OS智慧系統，提供操作簡便、直觀的娛樂解決方案。 攝影／聯合線上

想要享受沉浸式的影音娛樂，手機、平板雖然方便攜帶，但螢幕尺寸和視覺、音效的呈現已無法滿足數位世代的需求，家裡就是要有一台大螢幕智慧電視，窩在沙發或床上盡情追劇、玩Game更有感。

● Fire TV智慧功能直覺操作更簡便

近年來智慧電視不僅功能愈來愈強大，更強調人性化UI介面，讓科技小白或年長的長輩都能輕鬆上手各種智慧操作，像是Panasonic旗艦機種Z85A系列內建Fire TV智慧系統，首頁同時顯示電視頻道與影音串流平台，直覺式的UI畫面可完整預覽Netflix、Disney+、YouTube等APP，在內容豐富的APP Store還能下載安裝更多的網絡影音、直播、音樂串流和遊戲應用程式；家庭帳號最多可同時設定6人，並個別顯示觀看進度與推薦節目，讓每一位家中成員都能擁有專屬的視聽娛樂。且Android和iOS都有能對應的「鏡像功能」，就算只會操作手機也能一鍵鏡像投影無痛追劇。

Panasonic Z85A系列採用OLED面板、6原色顯像、HCX Pro AI MKII影像晶片，透過高畫質色彩呈現更真實細膩的清晰影像。 攝影／聯合線上

● 杜比全景聲打造立體音場 居家影音娛樂再進階

新一代智慧電視持續追求卓越的視聽體驗，Panasonic Z85A系列搭載OLED MLA面板、6原色顯像與HCX Pro AI MKII影像晶片，擁有新世代獨家OLED面板有機面板與高畫質色彩，呈現更真實細膩的清晰影像，畫面快速移動的動作片、體育賽事、遊戲等都能真實呈現，並支援所有HDR格式影像畫質與音效兼具的Panasonic Z85A，還有搭載杜比全景聲（Dolby Atmos）打造立體音場，震撼音效宛如置身劇場或活動現場。

Panasonic Z85A系列搭載杜比全景聲（Dolby Atmos）打造立體音場。 攝影／聯合線上

Panasonic Z85A系列不僅支援豐富的串流媒體，更支援次世代遊戲規格，「極致遊戲模式」讓遊戲場面更加栩栩如生，呈現有如電影般的光影細節；「遊戲音效模式」能在不同的聲音模式之間切換，即時提供最佳音效，其中RPG模式營造出真實感，帶來更身歷其境的感受，FPS模式則著重於音訊定位，讓玩家能聽到敵人發出的細微聲音，創造更刺激、具有張力的遊戲體驗。

Panasonic Z85A系列支援次世代遊戲規格，「極致遊戲模式」、「遊戲音效模式」打造更刺激、有張力的娛樂體驗。 攝影／聯合線上

台灣地震頻繁，電視擺放也成為守護居家安全的一環，Panasonic Z85A系列的「防傾倒底座」擁有獨家專利的吸盤結構，讓電視底部吸盤和電視櫃之間變成接近真空狀態，當電視遭受搖晃時，吸盤會緊緊附著以防止電視傾倒（註）。

＊備註：防傾倒底座並不保證在所有條件下都能防止電視翻倒或跌落；若基於災害等原因導致電視翻倒或跌落，Panasonic恕不賠償相關損失。詳細測試規格請見官網。

Panasonic Z85A系列的「防傾倒底座」擁有獨家專利的吸盤結構。 攝影／聯合線上

圖示為Z95A系列底座，僅示意吸盤房傾倒功能原理。 圖／Panasonic提供

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