外送小羊肉鍋「吃到生鏽戒指」 網笑翻：是不是有人要求婚

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，他表示，日前使用外送平台foodpanda點了三份帶飯的小羊肉鍋，在餐點中的一碗飯裡竟然「吃到生鏽戒指」，讓他覺得有夠誇張！照片曝光，引發網友熱議，紛紛反笑稱：「嫁給他！」

原PO表示，他們叫了foodpanda外送三份帶飯的小羊肉鍋當晚餐，其中在他父親的那份餐點裡，竟然暗藏「一顆已經生鏽的戒指」，害他父親差點不小心咬下去，讓他們覺得非常離譜，不可思議！

原PO氣憤地指出，事後他們打電話跟店家反映該情況，店家叫他們把戒指拿過去，原PO以為老闆會退所有的款項，結果戒指拿過去之後，店員雖有說要不要重做一份，但他爸爸對於他們家的餐點已有陰影不敢再吃。

最後，店員竟然要他們自己去跟熊貓退款，原PO覺得「吃到生鏽戒指夠誇張了！我還要自己找熊貓退」，更加火冒三丈。

貼文一曝光，立即引來眾人譴責店家，紛紛為他們抱屈，「好扯」、「賺爛」、「可能想要回戒指而已」、「危機處理的能力實在有點差，這個檢舉到當地縣市衛生局，他們有得忙了」、「直接拿給衛生局了，還是叫他們來拿，你還拿過去也太乖」。

有不少網友歪樓，開玩笑地說「今天吃到黃金戒指，就賺了」、「如果是純金的，又是另一種故事了」、「如果是純金或者是鑽石戒指，應該就變成謝謝老闆了」、「是不是有人要求婚放錯地方」、「有沒有可能是老闆娘或者女員工，透過食物傳情在向爸爸告白」。

不過，也有許多網友回應「是很誇張，但你跟熊貓訂餐，本來就是跟熊貓退錢，很正常」、「你跟熊貓點，退費本來就在熊貓」、「好多人的重點根本放錯，就不是找熊貓退費的問題」、「吃到鑽戒是驚喜，吃到這個是驚嚇」。