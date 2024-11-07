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立冬氣溫降最低 將有颱風複製銀杏路徑？ 氣象署回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今晚到明天除了東北季風之外，同時受到銀杏颱風外圍環流的影響，北部、東半部地區降雨情況會逐漸增加。提醒東北部地區今晚到明天留意可能有局部大雨或豪雨出現的機率。本報資料照片
今晚到明天除了東北季風之外，同時受到銀杏颱風外圍環流的影響，北部、東半部地區降雨情況會逐漸增加。提醒東北部地區今晚到明天留意可能有局部大雨或豪雨出現的機率。本報資料照片

今天是24節氣的立冬。中央氣象署資深預報員謝佩芸今天表示，今天在東北季風影響之下，各地清晨普遍有涼意，低溫17、18度左右，北部部分地區出現接近15度低溫。今晚到明天除了東北季風之外，同時受到銀杏颱風外圍環流的影響，北部、東半部地區降雨情況會逐漸增加。提醒東北部地區今晚到明天留意可能有局部大雨或豪雨出現的機率。

環境現況，謝佩芸表示，銀杏颱風強度目前是中颱，位置已經來到呂宋島的東北方，接下來預計往偏西方向移動，今天到明天通過呂宋島北端，進入南海。銀杏颱風目前來看對台灣沒有直接性影響，不過，外圍環流部分，在台灣東半部的水氣今晚到明天會漸漸接近台灣，為北部和東半部地區帶來降雨。

謝佩芸表示，今天台灣在東北季風影響之下，迎風面桃園以北、宜花地區雲量已經明顯變多，接下來在颱風外圍環流的影響下，北部和東半部雲量還會增加。無論是東北季風或颱風外圍環流，對新竹以南地區影響都不明顯，所以新竹以南仍然是多雲到晴、可看到陽光天氣。

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天在東北季風影響下，迎風面桃園以北、東半部地區會有一些短暫雨，宜蘭南側降雨可能稍微多一些，西半部地區則是相當穩定、晴朗的天氣。各沿海的風比較強一些，北部和東北部會有一些涼意。

謝佩芸表示，今晚到明天，由於再加上颱風外圍雲系的影響，整個降雨在北部和東半部會明顯增加，尤其大台北、宜花地區會有局部大雨，特別是東北部地區要留意可能會有局部豪雨出現。

謝佩芸表示，颱風外圍環流和東北季風影響，周六就會逐漸減弱。預計周六、周日整體水氣漸漸減少，降雨狀況也會趨緩，只有迎風面北海岸、大台北山區、東半部有一些局部或零星短暫雨，西半部持續穩定天氣。

下周一有下一波東北季風增強，謝佩芸表示，因此迎風面降雨會再略為增多，不過下雨範圍比較侷限，在迎風面大台北地區和宜蘭地區可能比較容易有短暫雨的天氣。

溫度趨勢，謝佩芸表示，今天清晨感受上滿涼的，不過整體來說這波東北季風影響在今天會最明顯，明天東北季風狀況慢慢沒那麼明顯。今天整體溫度最低的一天，白天高溫北台灣22至25度左右，不過南部地區仍相當溫暖。溫度明天會有逐步回升趨勢，不過還沒有到熱的地步，比今天回升2至3度。周六東北季風明顯減弱，各地溫度明顯回到暖和的狀態，尤其北部和中部白天高溫可以回升到接近30度左右。一直到下一波東北季風南下，溫度才會再降下來。

接下來是否還有颱風生成、對台灣的影響？謝佩芸表示，銀杏颱風未來持續往西走，對台灣沒直接影響。銀杏颱風東側的洋面上，目前有熱帶雲簇在發展，對流會比較多，以現在的資料預估可能未來一段時間，是熱帶系統比較活躍的時期，會有新的熱帶系統發展，有可能會是熱帶性低氣壓，也不排除還會有颱風生成。

謝佩芸表示，由於熱帶系統還需要一段時間的組織和發展，所以未來是否還會有跟銀杏路徑類似的颱風通過台灣附近，必須要持續觀察。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
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東北季風 銀杏 颱風

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