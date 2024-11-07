新自強號難坐、跪著充電 台鐵求改變 推3款新座椅12月起巡迴試坐

台鐵EMU3000型新自強號自2021年底上路後，成為花東運輸主力，但不少旅客抱怨坐得腰痠背痛。此外，充電座設計在座椅下方，民眾需要蹲下，或是跪著彎腰低頭，才找得到插孔。台鐵表示，已重新設計3種座椅，12月起將於北中南東花進行巡迴試坐，民眾體驗完後可掃QR Code線上投票。

EMU3000型列車2021年引進台灣，內外觀採簡約設計美學，被稱為「台灣最美列車」，但隨著服役時間愈，民眾發現座椅難坐，座椅與椅背幾乎呈90度垂直，不符合人體工學，尤其長者長時間搭久下來，坐得愈久，腰痠背痛的情況就愈來愈嚴重。

另外，充電座的設計也為人詬病，民眾反映，充電座「藏」在座椅下方，想要使用時經常找不到，得蹲下，甚至跪著彎腰低頭，呈現幾乎趴地的狀態，才能找到充電插頭，使用上極為不便。

先前立委質詢時就直指，台鐵安全旅客搭乘才有信心，有品質才有漲價空間，EMU3000內裝均為台灣生產，卻被民眾反映座椅不舒服、充電座藏太深難以使用，另外還有杯架太小、凹槽太淺等問題；交通部長陳世凱也說，他搭乘時也有同樣不舒服的經驗，要求台鐵改善。

台鐵董事長杜微表示，列車內裝由台灣生產，是推動列車國產化的一環，EMU3000整體表現不錯，但部分細節待改善，例如座椅，當時設計時以防火安全前提，在座舒適度及便利性有進步空間，現已改善中。

杜微說，已針對EMU3000型自強號的座椅及相關設備進行改善，重點包含座椅舒適度，需符合人體工學，另外也會調整充電座的位置，經濟艙跟騰雲座艙都會重新設計、更新。

杜微表示，目前已設計出3款不同的座椅，將從12月起，在北中南花東等5地進行巡迴體驗，首站會從台北車站開始，將會把3種不同的座椅放在台北車站廣場供民眾試坐，民眾體驗完後，再掃一旁QR Code填寫線上問卷，最後將彙整民眾意見，選出大多民眾認為最舒服的座椅並納入考量。