馬糞海膽吃素了！嘉大團隊研發新式飼料創環保與產業雙贏

馬糞海膽又稱白棘三列海膽，在台灣東北角、墾丁海域，以及離島澎湖、小琉球及蘭嶼都有蹤影，人工養殖最關鍵技術是飼料研發，棘手問題由嘉大水生系助理教授朱建宏帶領的「人工海膽養殖飼料研發團隊」找到解方，團隊發現由脫脂大豆磨成的豆粉是適合海膽蛋白質來源。

馬糞海膽生活在珊瑚礁及礁石區，以海藻、海草為主食，能有效控制大型藻類的滋生，是維持珊瑚礁與藻類生態平衡的重要環節，卻因人為濫捕導致馬糞海膽野外族群數量快速下降，引發海洋生態危機。

2009年起澎湖水產種苗繁殖場開始馬糞海膽人工養殖試驗計畫，透過產官學合作提高人工環境存活率。澎湖縣府農漁局去年宣布突破完全養殖技術，委託嘉大水生生物科學系執行「白棘三列海膽各生長階段商業性飼料」研究計畫，經水生生物科學系團隊努力完成人工飼料研發，不久將來，合法養殖馬糞海膽業者即能全年供應市場需求，創造海洋資源保育與地方產業發展雙贏。

現有飼料多數以「魚粉」為主要配方，成本昂貴間接造成海洋生態負擔；改用其他配方，又會造成海膽營養不良降低存活率。嘉大研發團隊研究員黃子維說，野生海膽以藻類為主食，推論蛋白質來源從動物性改為植物性對其成長表現影響不大；經團隊不斷嘗試，發現由脫脂大豆磨成的豆粉是適合海膽蛋白質來源。

決定飼料主要成分後，團隊繼續鑽研發其他營養成分比率，最終發現在鈣、鎂等礦物質與β胡蘿蔔素交互作用下，養殖海膽體殼成長顯著贏過攝食天然藻類海膽；依新配方製成飼料其穩定性及黏著度較高，在海水中營養成分不易流失、變質，讓飼養海膽養殖成本下降。