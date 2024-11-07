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健康2.0調查嘉市糖尿病人最多？ 衛生局：不客觀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局舉辦逆齡人生班結業。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局舉辦逆齡人生班結業。圖／嘉市府提供

網媒「健康2.0」調查報導，依健康署調查公布數據及人口比換算，嘉義市是第2型糖尿病全國門診就診人數最多的城市，引發關切；嘉市衛生局說，「嘉市糖尿病盛行率最高，達15.29%」報導，計算方式分母以嘉市人口數、分子以就醫人數計算，並不客觀。

健康2.0調查報導主題：「哪個縣市糖尿病人最多？六都越往南盛行率越高原因曝光」，報導指稱，健保署公布去年各縣市第2型糖尿病門診就診人數、人次，結果顯示，新北市位居第1，高雄市和台中市則分別排名第2和第3、台北市第4、桃園市第5、台南市第6。

但國防醫學院公共衛生學系合聘教授、三軍總醫院減重代謝手術暨體重管理中心顧問祝年豐指出，從各縣市第2型糖尿病門診就診人數來看，雖新北市就醫人數和門診就醫人次最多，但不能直接說新北市的糖尿病患者最多，只能說是醫療需求相對較大。

不能光看糖尿病人數，要連同該縣市人口計算盛行率。最終結果反而是嘉義市出線，奪下糖尿病盛行率冠軍，分析原因，可能是老人最多的關係。

嘉市衛生局說，依據人口數統計，截至9月底止，嘉市人口26萬2553人，但嘉市有全台最豐富醫療資源，鄰近縣市民眾跨區就醫比率高，嘉市糖尿病門診人數4萬142人，包括住雲林、嘉縣甚至台南市民眾，因此以此數據推算嘉市糖尿病盛行率高並不正確。

以歷年嘉市5家醫院統計資料顯示，跨區就醫比率約達55%，其中嘉義縣民約佔40%。預防及控制糖尿病要從飲食及運動著手，嘉市除了從校園學童、職場企業及社區推廣均衡飲食外，輔導餐飲業者製作及供應健康餐盒、健康蔬食、少鹽少糖飲食店家，且公布在衛生局網頁供民眾參考，讓民眾即使外食也能吃得健康。

嘉市有全台密度最高的公園，市民只要出門就能健走運動，市府經常舉辦許多活動，讓市民參加，增加身體活動。近年社區推肌力運動，有運動教練在社區教學，規律運動人口增加，依據教育部體育署調查，112年嘉義市民規律運動人口比例全國排名第4。

衛生局呼籲民眾平時應規律運動，維持每次30分鐘，每周累積150分鐘的身體活動，保持均衡飲食為主，遵循少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則，配合定期健康檢查，遠離糖尿病及合併症的危害，永保安康。

嘉市衛生局舉辦勇壯族活動。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局舉辦勇壯族活動。圖／嘉市府提供

糖尿病 衛生局

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