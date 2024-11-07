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立冬東北季風影響 賈新興：周六起可能有2熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各國模式對銀杏颱風的路徑潛勢預報。圖／取自天氣與氣候監測網
各國模式對銀杏颱風的路徑潛勢預報。圖／取自天氣與氣候監測網

中度颱風銀杏直接影響台灣的機率低。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，銀杏颱風以偏西的方向通過呂宋島北部近海朝南海移動的機率高，並於周日有朝西南方向移動的趨勢。另外， 觀察周六起菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個熱帶系統發展的趨勢。

今天是24節氣的立冬。他說，今天至下周二，以受東北季風影響的天氣型態為主。明天至周六，北海岸、基隆至東北角及宜花東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫雨。周日，新竹以北沿海有零星短暫雨，午後南投有零星短暫雨。下周一，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後南投有零星短暫雨。下周二，北海岸、基隆至東北角及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周三至下周五，轉為偏東風的環境，宜花東水氣偏多。 其中，下周三，新北東側及宜花東和屏東有局部雨，午後南投及高屏有局部短暫陣雨。下周四，花東有局部雨，午後山區亦有零星短暫雨。下周五，午後花東及屏東有局部短暫陣雨。下周六，台南以南及花東有局部雨，午後新北東側及宜蘭亦有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個熱帶系統發展的趨勢。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個熱帶系統發展的趨勢。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

南投 基隆

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