「立冬」北東濕涼 下周又有颱風生成？ 專家：不排除路徑比較靠近台灣

今天是24節氣立冬。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天台灣受到北方涼空氣南下影響，氣溫顯著下降，北部及東部地區的白天高溫將下降至21度至24度之間，入夜最低可達19度左右。

他說，中南部的白天氣溫則稍微高一些，約在25度至27度之間，但受到天空雲量較少，輻射冷卻效應影響，晚上氣溫也會降至18度至20度。高山地區的氣溫將會更低。計畫前往高山健行的民眾，建議提前做好保暖準備，確保攜帶足夠的防寒衣物。

天氣方面，廖于霆表示，受東北季風與颱風外圍水氣影響，北部以及宜花地區全天都是陰陣雨天氣，整體感受濕濕涼涼的，其中宜蘭山區雨勢較大。中南部陽光露臉，天氣穩定不太會下雨。

廖于霆表示，類似天氣持續到明天，周六之後隨銀杏颱風進入南海並逐漸遠離台灣，台灣附近水氣減少，只剩下宜蘭與北海岸有短暫陣雨，其他各地都是晴時多雲或多雲時晴的天氣。氣溫也會緩步回升，北部可以回升到27至28度，中南部與東南部29至31度。

銀杏颱風目前在呂宋島北端近海，向西緩慢移動，強度維持中度颱風，廖于霆表示，預測明後天就會進入南海，下周在南海一帶活動，並漸弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。但颱風造成台灣沿海風浪大，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪發生，如果要去海邊活動，要特別注意安全。

最近是否還有颱風生成的機會？廖于霆表示，未來1周西北太平洋持續有熱帶擾動或颱風發生機會，也不排除路徑有比較靠近台灣的機會，但下周北方系統相對之前較活躍，颱風或熱帶擾動路徑變數很大，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。