立冬進補 農業部曝諺語由來、當令食材3步驟輕鬆煮好湯

今天是24節氣的立冬。「農業部」臉書粉專表示，立冬的來臨，也是進補的好時節。諺語「立冬補冬，補嘴空」，意味著這個時候應該補充營養，為身體儲備能量，抵禦寒冷的冬天。除了麻油雞、薑母鴨，用當令國產食材煮一碗暖呼呼的白蘿蔔排骨湯也是不錯的選擇。

農業部表示，白蘿蔔排骨湯不僅味道鮮美，還能提供豐富的營養。白蘿蔔富含的鉀離子和鈉離子，是人體主要的礦物質，排骨則是好的蛋白質。這樣的組合，在寒冷的日子裡暖身又滋養。

溫國智師傅提供農業部的白蘿蔔排骨湯的做法，首先備妥排骨200公克、白蘿蔔400公克、薑3片、鹽少許，按照以下3個驟就能完成。步驟一：蘿蔔削皮切塊，洗淨。步驟二：排骨清洗，備鍋子，放入排骨，加水至蓋過排骨，開大火，煮燙約3分鐘，撈起排骨再清洗乾淨。步驟三：重新起鍋，放入排骨與蘿蔔和薑片，加水，開大火煮滾，改中小火，煮約15分鐘，放入少許鹽調味即完成。