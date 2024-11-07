新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，平地最低氣溫為新北石碇15.1度、苗栗公館15.3度，宜蘭三星16.3度，各地區平地最低氣溫約在15至18度。

今天是24節氣立冬。他說，今天東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；背風面則是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼。今天北部15至24度、中部18至29度、南部18至30度、東部16至29度。

明天台灣東側的水氣略增，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南皆是晴時多雲的天氣；各地氣溫略回升，北台仍偏涼，中南部白天微熱早晚涼。

至於周末天氣，吳德榮表示，周六、周日水氣略減，北海岸、東北部雲量多，仍有局部短暫雨的機率，其他地區皆是晴朗穩定的天氣。周六起氣溫逐日小幅回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

關於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖與歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，中颱銀杏今天貼著呂宋島北端西行，明天進入南海；周六起轉向西南西。不確定性逐日加大，個別模擬路徑亦逐漸分散。目前模擬銀杏不侵台，其共伴效應亦偏弱。

他說，下周一至周三另有熱帶系統循銀杏的路徑，通過呂宋島北部，帶來類似的影響；但為末期的模擬，需再觀察。

吳德榮表示，下周一至周三另一擾動通過呂宋島附近，台灣東側的水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢的機率；背風面皆是晴朗穩定的天氣。