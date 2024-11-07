快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

聽新聞
0:00 / 0:00

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨。本報資料照片
今天東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨。本報資料照片

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，平地最低氣溫為新北石碇15.1度、苗栗公館15.3度，宜蘭三星16.3度，各地區平地最低氣溫約在15至18度。

今天是24節氣立冬。他說，今天東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；背風面則是晴時多雲的天氣。北台灣涼，中南部白天微熱早晚涼。今天北部15至24度、中部18至29度、南部18至30度、東部16至29度。

明天台灣東側的水氣略增，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南皆是晴時多雲的天氣；各地氣溫略回升，北台仍偏涼，中南部白天微熱早晚涼。

至於周末天氣，吳德榮表示，周六、周日水氣略減，北海岸、東北部雲量多，仍有局部短暫雨的機率，其他地區皆是晴朗穩定的天氣。周六起氣溫逐日小幅回升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。

關於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖與歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，中颱銀杏今天貼著呂宋島北端西行，明天進入南海；周六起轉向西南西。不確定性逐日加大，個別模擬路徑亦逐漸分散。目前模擬銀杏不侵台，其共伴效應亦偏弱。

他說，下周一至周三另有熱帶系統循銀杏的路徑，通過呂宋島北部，帶來類似的影響；但為末期的模擬，需再觀察。

吳德榮表示，下周一至周三另一擾動通過呂宋島附近，台灣東側的水氣增多，北部、東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢的機率；背風面皆是晴朗穩定的天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，銀杏颱風今天貼著呂宋島北端西行，明天進入南海；周日起轉向西南西，個別模擬路徑亦逐漸分散。歐洲模式下周二20時模擬圖（右圖）顯示，下周一至周三另有熱帶系統循銀杏颱風的路徑，通過呂宋島北部，帶來類似的影響。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式模擬（左圖）顯示，銀杏颱風今天貼著呂宋島北端西行，明天進入南海；周日起轉向西南西，個別模擬路徑亦逐漸分散。歐洲模式下周二20時模擬圖（右圖）顯示，下周一至周三另有熱帶系統循銀杏颱風的路徑，通過呂宋島北部，帶來類似的影響。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

颱風假濫放爭議 停班停課該誰決策？ 吳德榮發聲、曝解決之道

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

相關新聞

旅館業輪班間隔縮短 被打回票

為緩解觀光旅宿業缺工，交通部觀光署向勞動部提案鬆綁觀光及一般旅館業輪班人員輪班間隔時間，從原本十一小時縮短至八小時，估影...

旅館環評審查 環團反對下放地方

環境部預告修正「環評法施行細則」第十二條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等開發案的環評，改由地方政府審查，預計明年七月實施...

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

蘇丹紅追原料…印度進口薑黃粉釀禍 逐批驗1年

知名咖哩粉品牌、濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」驗出致癌物「蘇丹紅一號」，食藥署追問題原料，確定為「印度薑黃粉」。食藥署副署...

低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

中央氣象署預報員張承傳表示，明天依舊受東北季風影響，北東整日濕涼，明天清晨來到最低溫18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。