今「立冬」探16度低溫 周末回暖飆30度高溫 下周一轉涼

銀杏颱風最新路徑不會直接影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，銀杏颱風到目前為止沒有出現意外的情況，昨天進入鞍型場，速度放慢，但是後續預期高壓會增強，今明兩天將繼續讓銀杏颱風穩定向西移動，經過呂宋島北部近海後進入南海。

吳聖宇表示，中颱銀杏的強度已經來到高峰，今明兩天經過呂宋島北部近海時可能受到地形干擾，加上北邊較涼、較乾的空氣捲入，預期強度將有逐漸減弱趨勢，進入南海後環境會更差，強度會繼續減弱。

銀杏颱風規模不大，吳聖宇表示，預期帶來明顯暖濕空氣北上引發共伴效應的機會低，目前的預報仍沒有變化。雖然中高層雲系還是會擴散上來，讓台灣上空雲量增多，但是中低層水氣上來的狀況有限。今天到周末期間迎風面大台北、東半部持續會有短暫陣雨，宜蘭地區以及東北角局部地區累積雨量可能稍多，不過沒有看到顯著的強降雨預報，應該是不必太擔心。西半部降雨就更不明顯，山區因為雲量多，或許有些零星局部降雨，平地大致仍是多雲的天氣為主。

今天是24節氣立冬。溫度的部分，吳聖宇表示，今天仍是較偏涼的一天，尤其是清晨，中北部、東北部都市地區有20度或以下低溫，空曠地區低溫可能降到16至18度間，白天高溫在北部、東北部也只有21至24度，中南部高溫則有28至30度，日夜溫差較大。

他說，預期明天之後隨著東北季風漸轉為偏東風，整體溫度將有回升趨勢，周末北部、東北部高溫有機會回升到28至30度左右，再下一次降溫可能要等到下周一之後了。

至於銀杏颱風之後還有沒有颱風？吳聖宇表示，目前來看在關島附近確實還有東風波動雲系，未來有機會沿著高壓邊緣往菲律賓一帶靠近，至於會不會發展就要再觀察了，要提到桔梗颱風實在是還言之過早，現在還不必太過擔心。