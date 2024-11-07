快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

今「立冬」探16度低溫 周末回暖飆30度高溫 下周一轉涼

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
今天到周末期間迎風面大台北、東半部持續會有短暫陣雨，宜蘭地區以及東北角局部地區累積雨量可能稍多。本報資料照片
今天到周末期間迎風面大台北、東半部持續會有短暫陣雨，宜蘭地區以及東北角局部地區累積雨量可能稍多。本報資料照片

銀杏颱風最新路徑不會直接影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，銀杏颱風到目前為止沒有出現意外的情況，昨天進入鞍型場，速度放慢，但是後續預期高壓會增強，今明兩天將繼續讓銀杏颱風穩定向西移動，經過呂宋島北部近海後進入南海。

吳聖宇表示，中颱銀杏的強度已經來到高峰，今明兩天經過呂宋島北部近海時可能受到地形干擾，加上北邊較涼、較乾的空氣捲入，預期強度將有逐漸減弱趨勢，進入南海後環境會更差，強度會繼續減弱。

銀杏颱風規模不大，吳聖宇表示，預期帶來明顯暖濕空氣北上引發共伴效應的機會低，目前的預報仍沒有變化。雖然中高層雲系還是會擴散上來，讓台灣上空雲量增多，但是中低層水氣上來的狀況有限。今天到周末期間迎風面大台北、東半部持續會有短暫陣雨，宜蘭地區以及東北角局部地區累積雨量可能稍多，不過沒有看到顯著的強降雨預報，應該是不必太擔心。西半部降雨就更不明顯，山區因為雲量多，或許有些零星局部降雨，平地大致仍是多雲的天氣為主。

今天是24節氣立冬。溫度的部分，吳聖宇表示，今天仍是較偏涼的一天，尤其是清晨，中北部、東北部都市地區有20度或以下低溫，空曠地區低溫可能降到16至18度間，白天高溫在北部、東北部也只有21至24度，中南部高溫則有28至30度，日夜溫差較大。

他說，預期明天之後隨著東北季風漸轉為偏東風，整體溫度將有回升趨勢，周末北部、東北部高溫有機會回升到28至30度左右，再下一次降溫可能要等到下周一之後了。

至於銀杏颱風之後還有沒有颱風？吳聖宇表示，目前來看在關島附近確實還有東風波動雲系，未來有機會沿著高壓邊緣往菲律賓一帶靠近，至於會不會發展就要再觀察了，要提到桔梗颱風實在是還言之過早，現在還不必太過擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

銀杏颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
銀杏颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

銀杏 颱風 高溫

延伸閱讀

颱風銀杏預測路徑偏西 吳聖宇：跟潭美很像

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

最快今晚海警 專家：康芮周四可能以「中颱上限」台東登陸

潭美將減速大迴轉？ 專家曝原因 不排除雙颱藤原效應

相關新聞

旅館業輪班間隔縮短 被打回票

為緩解觀光旅宿業缺工，交通部觀光署向勞動部提案鬆綁觀光及一般旅館業輪班人員輪班間隔時間，從原本十一小時縮短至八小時，估影...

旅館環評審查 環團反對下放地方

環境部預告修正「環評法施行細則」第十二條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等開發案的環評，改由地方政府審查，預計明年七月實施...

新北石碇15.1度 「立冬」北部濕涼 吳德榮：下周有熱帶系統循銀杏路徑

今晨北海岸、大台北東側、宜花有零星雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

蘇丹紅追原料…印度進口薑黃粉釀禍 逐批驗1年

知名咖哩粉品牌、濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」驗出致癌物「蘇丹紅一號」，食藥署追問題原料，確定為「印度薑黃粉」。食藥署副署...

低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

中央氣象署預報員張承傳表示，明天依舊受東北季風影響，北東整日濕涼，明天清晨來到最低溫18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。