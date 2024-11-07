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今天「立冬」低溫探1字頭 北東濕涼、中南部溫差大

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗及台東也有零星降雨。本報資料照片
今天持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗及台東也有零星降雨。本報資料照片

今天是24節氣的立冬。中央氣象署表示，今天持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗及台東也有零星降雨，其他地區及澎金馬則為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署說，晚上之後颱風外圍雲系移入，迎風面北部及東半部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區容易出現局部大雨，東北部地區更有局部豪雨發生的機率，中南部山區降雨機率也會提高一些。

清晨各地低溫約18至21度，氣象署表示，白天北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫約22至25度，整天偏涼，中南部可來到28至30度，日夜溫差大。

位於呂宋島東方海面的中度颱風銀杏，未來以西北西轉偏西的方向，沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高，路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

明天至周六晨東北季風加上颱風外圍雲系，北部及東半部地區有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨，東北部地區更有局部豪雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，山區有零星短暫陣雨。

周六白天及晚上東北季風稍減弱，迎風面降雨減少，氣溫回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、桃園、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一至周三東北季風再增強，此波東北季風強度較弱，降溫幅度不大，不過水氣較多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周四至周六東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，近期菲律賓東方至關島附近的熱帶洋面為有利熱帶系統發展的大低壓區環境，當中是否有熱帶性低氣壓或颱風發展，氣象署將持續密切觀察。

東北季風 氣象署 颱風

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