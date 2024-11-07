銀杏之後還有颱風？ 賈新興：觀察周日熱帶系統發展趨勢

位於呂宋島東方海面的銀杏颱風，目前強度仍是中度颱風。中央氣象署表示，中颱銀杏未來以西北西轉偏西的方向，沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高，路徑仍有不確定性，留意最新氣象資訊。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，銀杏颱風預估以西北轉西的方向朝南海移動的機率高，並於周日有朝西南方向移動的趨勢，隨時留意最新的颱風動態。另外， 觀察周日菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。

今天是24節氣的立冬。近期天氣部分，賈新興表示，今天至下周二，以受東北季風影響的天氣型態為主。今天，北北基宜有零星短暫雨，午後北北基花有局部短暫雨。明天，北北基宜花東有局部雨，午後竹苗以南山區有局部短暫雨。周六，新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，午後苗栗以南山區有零星短暫雨。周日至下周一，北北基宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。

他說，下周二，北北基宜花有局部雨，午後台東及南投以南山區有局部短暫陣雨。下周三至下周五，轉為偏東風的環境，宜花東水氣偏多。 其中，下周三，新北東側及宜花東有局部雨，午後苗栗以南山區及高屏有局部短暫陣雨。下周四，新北東側及宜花東有局部雨，苗栗以南山區亦有局部短暫陣雨。下周五，宜花東沿海有局部雨，午後桃園以南山區及花東亦有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。