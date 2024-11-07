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花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

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花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

聯合新聞網／ 綜合報導
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。各地最大震度4級。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度 4級

臺東縣地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 3級

嘉義縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

雲林縣地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

嘉義市地區最大震度 3級

宜蘭縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

新竹縣地區最大震度 2級

桃園市地區最大震度 1級

屏東縣地區最大震度 1級

新竹市地區最大震度 1級

新北市地區最大震度 1級

澎湖縣地區最大震度 1級

中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供
中央氣象署發布顯著有感地震報告。圖／中央氣象署提供

隨後在1時20分再度發生第490號地震，地點在花蓮縣政府南南西方23.1公里，位於花蓮縣壽豐鄉，規模芮氏4.1，地震深度6.2公里。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 1級

地震 新竹 氣象署 花蓮縣政府

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