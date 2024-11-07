奪台灣建築25年獎 潘冀：台灣不缺豪宅、缺好的建築環境

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
建築師潘冀認為，台灣不缺豪宅、缺好的建築環境。記者陳宛茜／攝影
建築師潘冀認為，台灣不缺豪宅、缺好的建築環境。記者陳宛茜／攝影

建築師雜誌社首次舉辦「台灣建築25年獎」，表揚經過25年歲月仍歷久不衰的建築，首屆得主為潘冀建築師事務所設計的「中原大學張靜愚紀念圖書館」。「台灣不缺豪宅，卻缺乏好的建築環境。」潘冀6日出席宣布記者會時表示，希望透過此獎引起社會重視、體認「好的建築必須經得起時間考驗」，好好維持建築環境，建築師「不只是為豪宅裡的人服務」，和業主一起重視建築與建築環境的維護。

建築師雜誌社自1979年開辦迄今的「台灣建築獎」，是台灣建築界最具代表的建築獎項。以此為基礎，建築師雜誌今年更首度舉辦「台灣建築25年獎」，表揚經過25年歲月仍歷久不衰的建築。自1979年開辦迄今之建築獎作品共計30件進入參選，選出7件作品進入實勘，最後由潘冀建築師事務所設計的「中原大學張靜愚紀念圖書館」拿下首屆「台灣建築25年獎」。評審委員蔡元良表示，「台灣建築25年獎」猶如台灣建築的「終身成就獎」，希望藉由此獎呼籲公部門對公共建築的重視與維護。

中原大學張靜愚紀念圖書館落成已40年。潘冀回憶，當時中原大學物資缺乏，努力籌錢才完成這棟建築。圖書館比圖時，隔壁的大樓是中原大學第一棟建築，競圖條件之一是將老建築拆掉。但他認為創校建築是許多人的記憶，建議不拆，可以跟新的圖書館形成建築群，一起創造新的空間。

潘冀指出，張靜愚紀念圖書館是台灣第一個開架式圖書館，相較於彼時要讓圖書館員取書的傳統圖書館，張靜愚紀念圖書館空間更自由，建築師設計時也感覺到這份自由。設計者之一、被譽為「台灣圖書館之母」的王秋華為圖書館設計許多有特色的家具、到現在都還在使用。但當時沒有著作權概念，這些家具被複製賣給全台圖書館。

張靜愚紀念圖書館獲獎後，潘冀事務所同事前往拍照紀念。潘冀表示，看了照片非常感動，沒想到40年前的設計沒有走味，外面環境和學校的關係竟然維持良好，值得安慰。「台灣豪宅的數量不輸國外，但有多少豪宅可以跟周遭環境維持如此良好的關係？」他認為，建築師不只要設計好的建築、也必須打造好的公共空間與建築環境；要維持良好的建築環境，不只建築師要努力、更重要的是業主必須支持。

「台灣建築25年獎」首屆得主「中原大學張靜愚紀念圖書館」，是台灣第一個開架式圖書館。圖／潘冀建築師事務所提供
「台灣建築25年獎」首屆得主「中原大學張靜愚紀念圖書館」，是台灣第一個開架式圖書館。圖／潘冀建築師事務所提供
「台灣建築25年獎」首屆得主「中原大學張靜愚紀念圖書館」，是台灣第一個開架式圖書館。圖／潘冀建築師事務所提供
「台灣建築25年獎」首屆得主「中原大學張靜愚紀念圖書館」，是台灣第一個開架式圖書館。圖／潘冀建築師事務所提供

圖書館 建築師

延伸閱讀

竹縣寶山圖書館推動擴建計畫「大變身」 提升服務品質

MLB／日職前輩白目行徑惹毛大谷 網酸：活該被拒訪

投資移民效應 香港高價新豪宅10月交投 創7年半新高

豪宅颱風天下磁磚雨險傷路人 桃市府出手下通牒

相關新聞

低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

中央氣象署預報員張承傳表示，明天依舊受東北季風影響，北東整日濕涼，明天清晨來到最低溫18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影...

「蘇丹紅」咖哩粉銷逾5千盒急回收 北市衛局啟動市售調味料抽驗專案

濟生公司「特調咖哩粉」被檢出蘇丹紅，北市衛生局今表示，該批共售出5253盒，截至11月5日已回收2565盒，已要求業者下...

6旬男乳頭數月出血「觸診噴血柱」 一查竟是罕見男性乳癌

苗栗縣一名62歲王姓男子因右側乳頭連續數月有出血症狀，前往醫院求診，未料竟診出是罹患罕見的男性乳癌，所幸發現得早，經安排...

奪台灣建築25年獎 潘冀：台灣不缺豪宅、缺好的建築環境

建築師雜誌社首次舉辦「台灣建築25年獎」，表揚經過25年歲月仍歷久不衰的建築，首屆得主為潘冀建築師事務所設計的「中原大學...

女童搭機熱痙攣！多方助過難關 現場醫師、藥師回應了

一名女童搭機時高燒導致熱痙攣，隨後在機組人員廣播告知下，讓機艙內數名醫師、藥師出面相助，得以平安度過危機。當時在場的外科...

「日量8次血糖」仍眼底出血瀕崩潰 她靠1招穩住糖尿病

糖尿病在台灣的盛行率超過日本、韓國、香港，推估目前至少約248萬成人患者。美食部落客黃小姐數年來積極應對第二型糖尿病，怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。