奪台灣建築25年獎 潘冀：台灣不缺豪宅、缺好的建築環境
建築師雜誌社首次舉辦「台灣建築25年獎」，表揚經過25年歲月仍歷久不衰的建築，首屆得主為潘冀建築師事務所設計的「中原大學張靜愚紀念圖書館」。「台灣不缺豪宅，卻缺乏好的建築環境。」潘冀6日出席宣布記者會時表示，希望透過此獎引起社會重視、體認「好的建築必須經得起時間考驗」，好好維持建築環境，建築師「不只是為豪宅裡的人服務」，和業主一起重視建築與建築環境的維護。
建築師雜誌社自1979年開辦迄今的「台灣建築獎」，是台灣建築界最具代表的建築獎項。以此為基礎，建築師雜誌今年更首度舉辦「台灣建築25年獎」，表揚經過25年歲月仍歷久不衰的建築。自1979年開辦迄今之建築獎作品共計30件進入參選，選出7件作品進入實勘，最後由潘冀建築師事務所設計的「中原大學張靜愚紀念圖書館」拿下首屆「台灣建築25年獎」。評審委員蔡元良表示，「台灣建築25年獎」猶如台灣建築的「終身成就獎」，希望藉由此獎呼籲公部門對公共建築的重視與維護。
中原大學張靜愚紀念圖書館落成已40年。潘冀回憶，當時中原大學物資缺乏，努力籌錢才完成這棟建築。圖書館比圖時，隔壁的大樓是中原大學第一棟建築，競圖條件之一是將老建築拆掉。但他認為創校建築是許多人的記憶，建議不拆，可以跟新的圖書館形成建築群，一起創造新的空間。
潘冀指出，張靜愚紀念圖書館是台灣第一個開架式圖書館，相較於彼時要讓圖書館員取書的傳統圖書館，張靜愚紀念圖書館空間更自由，建築師設計時也感覺到這份自由。設計者之一、被譽為「台灣圖書館之母」的王秋華為圖書館設計許多有特色的家具、到現在都還在使用。但當時沒有著作權概念，這些家具被複製賣給全台圖書館。
張靜愚紀念圖書館獲獎後，潘冀事務所同事前往拍照紀念。潘冀表示，看了照片非常感動，沒想到40年前的設計沒有走味，外面環境和學校的關係竟然維持良好，值得安慰。「台灣豪宅的數量不輸國外，但有多少豪宅可以跟周遭環境維持如此良好的關係？」他認為，建築師不只要設計好的建築、也必須打造好的公共空間與建築環境；要維持良好的建築環境，不只建築師要努力、更重要的是業主必須支持。
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