健康你我他／失智媽病情加重 兒女陪玩哄吃藥

自從老爸走後，老媽就過著獨居的日子，已十幾年了。剛開始她才70多歲，身體各方面都好，可自行搭公車或走路去參加一些老人活動，但近幾年身體狀況迅速走下坡，已有輕微失智現象。

我們不放心老媽獨居，經醫師評估後，申請了一位印尼籍看護來陪伴照顧，老媽卻嫌她吃得太多，身材較胖、不勤快，常滑手機不搭理老媽，加上語言不通，執意要求兒女白天輪流來家中作伴，等於外籍看護只負責管她的三餐、幫洗澡、洗衣和晚上陪睡而已。

老媽家中的生活用品、食品都由我負責購置，因為希望外籍看護對老媽能多些噓寒問暖，我還常買她愛吃的甜點、水果討好她。

原本安排外籍看護陪老媽去社區長照中心上課，日子過得充實，可延緩退化，也減少兒女的壓力，但老媽似乎病情加重了，偶爾會在課堂上發飆，可能太多人對她造成困擾，只好退回家中。

前陣子看她鬱鬱寡歡、悶悶不樂，跟她說話也沒啥反應，回診時醫師說她可能因老人憂鬱導致病情加重。

因為老媽很排斥吃藥，我們只好像在哄騙小孩一樣提出她喜歡的事物來吸引她，例如吃完藥就帶她去公園玩，所幸誘因和藥發揮療效，老媽到公園後情緒穩定，還開心地的跟我玩遊戲。

由衷希望老媽在未來的日子裡，能夠平安度過，「安享晚年」是我們對老寶貝唯一能做的。