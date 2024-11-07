快訊

高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／失智媽病情加重 兒女陪玩哄吃藥

聯合報／ 文．圖／純惠（高市鼓山）
因為老媽很排斥吃藥，我們只好像在哄騙小孩一樣提出她喜歡的事物來吸引她，例如吃完藥就帶她去公園玩。圖／純惠提供
因為老媽很排斥吃藥，我們只好像在哄騙小孩一樣提出她喜歡的事物來吸引她，例如吃完藥就帶她去公園玩。圖／純惠提供

自從老爸走後，老媽就過著獨居的日子，已十幾年了。剛開始她才70多歲，身體各方面都好，可自行搭公車或走路去參加一些老人活動，但近幾年身體狀況迅速走下坡，已有輕微失智現象。

我們不放心老媽獨居，經醫師評估後，申請了一位印尼籍看護來陪伴照顧，老媽卻嫌她吃得太多，身材較胖、不勤快，常滑手機不搭理老媽，加上語言不通，執意要求兒女白天輪流來家中作伴，等於外籍看護只負責管她的三餐、幫洗澡、洗衣和晚上陪睡而已。

老媽家中的生活用品、食品都由我負責購置，因為希望外籍看護對老媽能多些噓寒問暖，我還常買她愛吃的甜點、水果討好她。

原本安排外籍看護陪老媽去社區長照中心上課，日子過得充實，可延緩退化，也減少兒女的壓力，但老媽似乎病情加重了，偶爾會在課堂上發飆，可能太多人對她造成困擾，只好退回家中。

前陣子看她鬱鬱寡歡、悶悶不樂，跟她說話也沒啥反應，回診時醫師說她可能因老人憂鬱導致病情加重。

因為老媽很排斥吃藥，我們只好像在哄騙小孩一樣提出她喜歡的事物來吸引她，例如吃完藥就帶她去公園玩，所幸誘因和藥發揮療效，老媽到公園後情緒穩定，還開心地的跟我玩遊戲。

由衷希望老媽在未來的日子裡，能夠平安度過，「安享晚年」是我們對老寶貝唯一能做的。

外籍看護 獨居 醫師

延伸閱讀

下士遭滑輪砸臉變失智...陸軍司令部賠了1010萬 父母再求國賠結果曝光

吃腦補腦恐增腦中風、血管性失智風險！12種補腦食物一次公開

林葉亭84歲失智父突失蹤！她心急如焚貼尋父啟示

嘉義縣縣長翁章梁全力打造「在嘉安老」 創新失智照護體系引領全國

相關新聞

旅館業輪班間隔縮短 被打回票

為緩解觀光旅宿業缺工，交通部觀光署向勞動部提案鬆綁觀光及一般旅館業輪班人員輪班間隔時間，從原本十一小時縮短至八小時，估影...

旅館環評審查 環團反對下放地方

環境部預告修正「環評法施行細則」第十二條，將漁港、學校、旅館、太陽光電等開發案的環評，改由地方政府審查，預計明年七月實施...

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

中央氣象署發布第489號顯著有感地震報告，今天凌晨1時19分，在花蓮縣政府南方52.2公里，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模5.5地震，地震深度29.3公里。

蘇丹紅追原料…印度進口薑黃粉釀禍 逐批驗1年

知名咖哩粉品牌、濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」驗出致癌物「蘇丹紅一號」，食藥署追問題原料，確定為「印度薑黃粉」。食藥署副署...

低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

中央氣象署預報員張承傳表示，明天依舊受東北季風影響，北東整日濕涼，明天清晨來到最低溫18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影...

銀杏開眼達巔峰 粉專：小鋼炮型颱風 共伴效應位置離台灣遠

中度颱風銀杏已經抵達呂宋島東北方，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，銀杏颱風進入巔峰狀態，颱風眼清晰可見，核心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。