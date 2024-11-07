費用高達200萬 細胞療法貴又療效不明

細胞治療或免疫治療費用昂貴，部分病患或病家貸款、賣房，但治療成效不明。消基會、台灣醫療改革基金會和台灣癌症免疫細胞協會呼籲衛福部，醫療院所應該定期公布相關治療資料，讓病患及家屬在資訊充分透明下，有所決定和選擇。

消基會董事長吳榮達表示，目前衛福部核准通過細胞治療的案數為273個，費用在100萬至200多萬，費用驚人，但成效隱晦不明，衛福部僅在5月公布存活天數中位數，其他資訊一片空白。

吳榮達指出，現階段僅4家診所通過衛福部審查，可執行再生療法，但網路上至少18家診所宣稱已獲得醫策會細胞治療品質認證，且醫療範圍寬廣，從皮膚疾病至癌症，均提供治療。呼籲衛福部制訂懲處機制，讓違規業者獲得懲戒及罰金。

「細胞治療到底是神藥？還是潘朵拉的盒子？」台灣癌症免疫細胞協會理事長紀君霖要求衛福部公布更詳細的細胞治療結果數據資料，提供病患與家屬選擇參考，否則現有資訊難以證明細胞治療的確實效果。

衛福部今年5月公布「特定細胞治療技術癌症部分結果摘要」，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，網站資訊少，無比較相關治療的存活指標，病人無法從簡略的資料中判斷是否值得花錢買希望，這與民眾期待的落差太大。

對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，目前細胞療法仍由特管辦法管理，再生醫療雙法雖已通過，但尚未上路，目前正研擬相關子法，力拚在年底前完成並公布，讓再生醫療雙法盡速上路；等完成子法後，就會討論再生醫療相關資訊如何公開、包括哪些內容等細節。

林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震表示，細胞療法屬於正式藥證外，病患有實際需求，但卻沒有達到藥證的嚴格要求時，給予特別處理方式，理應讓民眾瞭解療效，但定期公布治療效果，於實務執行上有其困難。提醒患者，在選擇再生醫療之前，應與醫療團隊做好溝通，以免花大錢，卻換來虛幻的希望。