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甲狀腺癌好發於女性 有4症狀要小心

聯合報／ 記者林則澄廖靜清／台北報導
甲狀腺癌好發於女性，如果聲音沙啞、吞嚥困難或頸部摸到腫塊，可能是罹癌警訊。圖／123RF
甲狀腺癌好發於女性，如果聲音沙啞、吞嚥困難或頸部摸到腫塊，可能是罹癌警訊。圖／123RF

女星徐若瑄今年初罹患甲狀腺癌零期，所幸及早手術治療後無大礙。國泰醫院一般外科主治醫師蔡明霖表示，甲狀腺癌好發於女性，如果久咳不癒、聲音沙啞、吞嚥困難或頸部摸到腫塊，都可能是罹癌警訊。

蔡明霖說，甲狀腺腫瘤是常見的疾病，約4成民眾有甲狀腺結節，且大多屬於良性，只有約5%腫瘤是甲狀腺癌，腫瘤生長速度較慢，又被喻為惰性癌。有7成至9成的患者是在健檢時被意外診斷出來，若經完整療程並定期追蹤，10年存活率超過98%，治癒率相當高。

多數甲狀腺癌無症狀，發生原因不明，可能跟荷爾蒙、基因突變、遺傳或環境有關。蔡明霖指出，當腫瘤大到壓迫到臨近的氣管、神經、頸動脈時，民眾才會明顯感到不適，例如壓迫喉嚨造成聲音沙啞、氣管阻礙造成咳嗽、侵犯食道引起吞嚥困難等，若轉移到骨頭及肺部，則有呼吸不順暢、疼痛等情況。

台大醫院內科部主治醫師張以承表示，甲狀腺癌是以乳突癌為主，高危險因子是暴露在具放射物質的環境中，如原子彈爆炸後的日本廣島與長崎、台灣的放射性海砂屋等，或橋本氏甲狀腺炎、甲狀腺功能低下的患者也是高危險群，特別是女性、老年人都應注意。

張以承說，以往民眾體內缺碘，導致甲狀腺機能不佳，甚至癌變，如今碘多被添加在鹽巴內製成碘鹽，或在海中的深色食物，如海帶、海菜、紫菜，以及十字花科蔬菜的花椰菜、高麗菜、青江菜、白蘿蔔等也含有碘。事實上，民眾不必大量補碘，若當人體內含過多的碘，反而容易引起甲狀腺亢進、誘發腫瘤等情況。

如何預防甲狀腺癌？蔡明霖建議，甲狀腺癌只要定期健康檢查，或全身大範圍篩檢，可發現甲狀腺結節，從而警覺防癌。平時則要營養均衡、作息正常及規律運動。

甲狀腺 腫瘤 醫師

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