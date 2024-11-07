健康主題館／老盟「孤獨處方箋」 幫社區獨老找朋友

一名被社區判定滋擾案的長輩，經常製造噪音且雜物亂堆放，鄰里居民都很反感，後來運用「孤獨處方箋」介入，由「幸福好朋友」關心他、帶他走出來，沒想到，竟然從頭痛人物變成願意幫忙做送餐服務的志工，對長輩個人、對社區所有的人都是很好的轉變，這是社區互助共好的案例之一。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。記者葉信菉／攝影 老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，推展「孤獨處方箋暨社區共好」實驗方案邁入第三年，至今已與全國各地共20個社區發展協會共同開發，並以「幸福獨居好朋友」推動互助服務模組，盼解決超高齡社會隨之而來的困境，讓社會大眾對高齡者的想像，從負資產轉變成正資產。

有能力的長輩 陪伴需幫助的獨老

獨居常被貼上負向的標籤，但只要有很好的生活安排，獨居代表獨立自主，是個人居住選項之一。不過，確實有一部分獨居老人沒有能力走出來，跟社會脫節，需要由另一群人來帶他們重新跟社會連結，這項任務過去由志工擔任，訪視獨居老人就只問三件事：「最近有沒有好好吃飯、睡覺以及就醫情況？」且多數人認為年紀大了不能當志工，其實這些觀念都過時了。

孤獨處方箋完全不同，是讓有能力的長輩去帶需要幫助的長輩，將志工定位為「幸福好朋友」。張淑卿指出，好朋友就是要一起玩、互相作伴，帶來正向的、快樂的資訊，但年紀愈大愈難交朋友，生活封閉的高齡者就更困難。而孤獨處方箋就是用孤獨來解決孤獨，先將社區中有能力的長輩找出來，透過輔導讓他們的能力獲得再利用，去陪伴需要幫助的獨居老人。目前老盟有10幾名專家定期到社區輔導，協助轉變觀念。

敲門14次 從被拒到進家裡聊天

「長輩成為幸福好朋友之後，有些人原本因為孤獨而感到憂鬱或生病，但是看到要陪伴的老人過得更不好，反而會振作起來。」張淑卿說，這群經過訓練的幸福好朋友就像小蜜蜂，把訊息帶給另一群走不出來的獨老，有很多感人的故事。

像為了幫助躲在家裡的獨居長輩，幸福好朋友曾經最高紀錄敲門13次，從剛開始被直接拒絕到後來可以在門外聊天，最後在第14次終於能夠進到家裡，後來還成為互相陪伴就醫的好朋友。

獨老家包水餃 客廳變小型據點

另一個案例，則是幸福好朋友把食材帶到獨居老人家裡一起包水餃，把客廳變成一個小型據點，讓不方便出門的獨老也可以參與社區活動；或是看到70歲教80歲的長輩使用手機，好處是兩人都有很多時間慢慢摸索。幸福好朋友因為年齡相仿、文化背景相似，比較能溝通。張淑卿指出，這些過程都讓社區互助、永續的量能最大化，打造出一個安全互助的社區網絡。

老盟長年關注「獨居長者」及「社區共好」議題，將於11月23日舉辦成果分享研討會，邀請各方專家以及種子社區以論壇形式分享經驗並共同討論，激發孤獨處方箋推動，並呼籲民眾重視獨居以及在地安老議題，並提前思考自己未來想要終老的社區，也期盼每個社區都能成為長者在地幸福安老的好所在。

孤獨處方箋成果分享研討會

時間：11月23日(六)上午9時30分至下午4時30分

地點：台大醫院國際會議中心401會議廳 (北市中正區徐州路2號)

報名網址：https://forms.gle/rmLV9bHNFAenjYbH9