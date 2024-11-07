旅宿業違反勞工健康權 勞團、學者都不挺

旅宿業想透過放寬輪班間隔時間，補足人力不足問題，但勞團、學者都不認同。台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，輪班間隔十一小時是為了確保勞工能得到充分休息，旅宿業以缺工、員工想加班為由，申請適用放寬，完全違反勞工健康保護，並不合理。

孫友聯表示，放寬輪班間隔是二○一八年就確立的原則，當時給國營事業一定期限，同意短時間內縮短輪班間隔，但過一段時間後就該被排除，這是基於職業安全衛生考量，保障勞工最基本的健康權，新的產業不該再來申請放寬，而是應該設計出符合法規的工時管理制度。勞動部也該基於保護勞工健康的精神予以駁回。

對於旅宿業還指望開放聘僱移工，孫友聯則勸「死了這條心吧」，旅宿業薪資不符合台灣勞工的期待，缺工就應該加薪，而不是只想著廉價勞工，努力、大膽加薪，才能釜底抽薪，解決缺工問題。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜則認為，放寬輪班間隔時間，等於員工半夜十二時下班，早上八時就要上工，還要扣掉通勤、梳洗吃飯等時間，實際休息時間根本不夠，旅館業者若希望縮短輪班間隔時間，就要做好配套措施，否則在人力不足、勞動時間加長、休息時間不夠下，只會讓更多人不願投入這個行業。

至於是否要開放旅宿業聘僱移工，陳家瑜則持不同看法。她認為日本是很好的借鏡，日本目前已大量引進外籍移工補足人力，台灣雖然看來短時間不會開放，但未來勢必需要開放服務業引進移工，否則大量人力缺口，加上薪資增長，國旅費用高昂等問題將無法解決。