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男誤食魔菇 喊看到「魔神仔」
台灣屬亞熱帶氣候，濕溼熱多雨適合多種蕈菇生長，不慎誤食，恐危及健康。毒物科醫師表示，曾經收治1名69歲中毒患者，主訴食用野菇後頭暈、尿失禁，還看到「魔神仔」；民眾如誤食不明野菇出現中毒症狀，務必帶著食餘檢體，盡速就醫。
衛福部食藥署研究檢驗組科長林澤揚指出，近年受理4例食用野菇後，引發食品中毒案例，經分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，3例為綠褶菇，症狀為惡心、嘔吐、腹痛、血便及脫水，另1例為擬灰花紋鵝膏，可能對人體肝、腎臟和中樞神經系統造成嚴重損害。兩者外觀均與可食性蕈菇相似，誤食機率較大。
臨床顯示，食用含「裸蓋菇素」的蕈類（俗稱魔菇），可能出現奇特幻覺，台北榮總毒藥物防治諮詢中心主任楊振昌表示，該名69歲男性食用野菇後，頭暈、尿失禁，甚至看到「魔神仔」，被送至醫院急診就醫，所幸生命徵象穩定。
食藥署提醒，路邊野生菇類應「不採不食」，以免誤食，危害身體健康，如因誤食不明野菇出現生理不適的中毒症狀時，應盡速就醫，並保留食餘檢體。
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