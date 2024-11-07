蘇丹紅追原料…印度進口薑黃粉釀禍 逐批驗1年

知名咖哩粉品牌、濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」驗出致癌物「蘇丹紅一號」，食藥署追問題原料，確定為「印度薑黃粉」。食藥署副署長林金富表示，即日起印度進口薑黃粉採為期1年「監視查驗」，逐批檢驗，另全面清查自印度進口薑黃粉的22家業者。

蘇丹紅禍首確定來自印度薑黃粉，北市衛生局昨晚表示，該批印度薑黃粉（效期2026.05.06）為好之味公司輸入，販售至台北、桃園和高雄共3家業者，除通知所轄衛生局下架回收，也會持續追查濟生是否有其他產品使用這批薑黃粉。

衛生局表示，後續將依食安法移請偵辦，並即刻啟動市售調味料抽驗專案。至於出問題的濟生特調咖哩粉，目前回收量還不到一半，北市衛生局表示，共售出5253盒，目前回收2565盒，將要求濟生提銷毀計畫。

雙北教育局昨宣布，即起學校午餐暫緩使用薑黃粉至明年1月20日，後續視衛生單位稽查情形，再評估是否恢復使用。台中市長盧秀燕說，流進台中的807盒特調咖哩粉都已追回，但擔心是否還有其他品牌有問題，台中市營養午餐這學期都不會使用咖哩粉和辣椒粉。

今年初發生蘇丹色素案件後，食藥署加強邊境管制，但新北市又在濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」中檢出蘇丹色素，外界質疑邊境管制是否破功。林金富指出，這批違規印度薑黃粉112年輸入台灣，在今年初管制措施實施前，邊境管制措施還是有效。

食藥署北區管理中心主任鄭維智進一步表示，咖哩粉原料成分多元，這次驗出薑黃粉含有「蘇丹紅一號」，將與各縣市衛生局全面清查2022年至今年11月3日輸台、仍在效期內的印度薑黃粉，共22家進口業者。

林金富說，生產違規薑黃粉的印度製造廠，已直接禁止其輸入，所有印度薑黃粉則採全面監視查驗，合格才能輸入。