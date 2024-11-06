女童搭機熱痙攣！多方助過難關 現場醫師、藥師回應了

一名女童搭機時高燒導致熱痙攣，隨後在機組人員廣播告知下，讓機艙內數名醫師、藥師出面相助，得以平安度過危機。當時在場的外科醫師蔡宗樺、蔡耀德今還原情況。藥師黃佳雁指出，發生緊急情況時，黃金救援時間非常重要，從機組人員到乘客均積極提供協助，開心看到這樣充滿人性友愛的一幕。

回顧該起事件，一名髮型師在社群平台Threads表示，搭機時聽到機上廣播，表示有名乘客需要緊急救助，詢問是否現場是否醫師，接著一位、兩位、三位、四位醫師紛紛起身，陸續圍住一名女童，讓他直呼「到底上輩子要拯救多少顆地球，才有辦法在飛機上遇到醫師旅行團？我看各科都湊齊了吧！」

該則貼文曝光後，除了引來不少同班飛機的網友留言，還有人認出當時出面協助女童的醫師中，包括在花蓮服務的外科醫師蔡耀德。

蔡耀德表示，當時聽到機組人員廣播，提到機上有乘客需要緊急醫療協助，有無醫護人員可幫忙？結果上前後才發現，女童是因發燒導致熱痙攣，但因機上沒有點滴，後來機組人員聯繫地面的醫療支援團隊，多方綜合評估下，建議給女童服用劑量較少、約4分之1的普拿疼應急。

第一個上前查看女童情況的外科醫師蔡宗樺表示，當時用完餐正準備休息，因為座位距離較近，聽到機組人員的廣播後，比其他醫師更早一步來到女童身邊。在表明身分後，幾個醫師確認女童年齡、體重、有無藥物過敏等情況，並透過機組人員與在地面的醫療支援團隊，針對可行方案交換意見，才建議以較少劑量的普拿疼給女童服用，緩解症狀。

與蔡耀德為夫妻的黃佳雁指出，她和蔡耀德及其他外科醫師參加在南韓舉辦的皮膚科醫學會後，搭機返台，跟女童搭上同一架班機，現場多名皮膚科醫師，而熱痙攣不像是外傷、皮膚方面的疾病，因此只能盡可能給予協助，而她則以自身專業調控藥物劑量、協助磨藥。

黃佳雁分享，班機即將抵達桃園國際機場時，機組人員再次透過廣播表示，希望機上乘客先讓女童及其家屬下機，以盡快就醫治療，所有旅客配合，應證了髮型師在貼文中所言「所有乘客在空橋架設好後，沒有一人站起來拿行李下飛機，世界還是充滿愛的」。

她指出，發生緊急情況時，黃金救援時間非常重要，從機組人員到乘客，大家都為了女童病情出一份力，也有幸能看到如此充滿人性友愛的一幕。

女童的媽媽後來也在社群平台Threads回應貼文，11月4日乘坐長榮航空自南韓仁川國際機場飛往桃園國際機場的BR159班機，女童搭機前的身體情況尚可，不過後來呼吸急促、整個人顯得病懨懨、耳溫達到39.8度，由於兒童退燒藥被放在托運的行李中，因此詢問機組人員是否有退燒藥，但只有普拿疼，由於認為不適合嬰幼兒，於是先用冰袋冰敷退燒。

怎料下飛機前一小時，女童就因為高燒導致熱痙攣，突然全身抽動、眼睛上吊，因為有先天疾病，讓人格外緊張，所幸在機組人員、醫師、藥師、乘客等多方協助下，女童下機後在醫院急診一整晚後，已出院返家，媽媽也感激地說，「我很幸運存在那麼有愛的世界。」