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「日量8次血糖」仍眼底出血瀕崩潰 她靠1招穩住糖尿病

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
美食部落客黃小姐（右4）數年來積極應對第二型糖尿病，仍受併發症所苦，後來重新制定飲食計畫，如今病情逐漸回穩。記者林則澄／攝影
美食部落客黃小姐（右4）數年來積極應對第二型糖尿病，仍受併發症所苦，後來重新制定飲食計畫，如今病情逐漸回穩。記者林則澄／攝影

糖尿病在台灣的盛行率超過日本、韓國、香港，推估目前至少約248萬成人患者。美食部落客黃小姐數年來積極應對第二型糖尿病，怎料併發症仍不時發作以致眼底出血，而她為此每天指尖採血量8次血糖，精神瀕臨崩潰，所幸後來透過連續葡萄糖檢測（CGM）並重新制定飲食計畫，如今病情逐漸回穩。

據統計，台灣糖尿病盛行率10.6%，超過日本、韓國、香港，位居亞洲前列，推估目前至少約有248萬成年病患，到了2030年更達到298萬人、2045年則是303萬人，且有年輕化趨勢，小於40歲的人口中，糖尿病粗盛行率從0.77%上升至0.98%，嚴重影響勞動力、國民生活品質。

黃小姐表示，因為本身家族就有糖尿病史，11年前在家如廁完後被親人發現，馬桶中的尿液引來螞蟻，起初還想說，「我應該不會這麼倒霉吧？」後來就醫檢查，發現罹患第二型糖尿病，還有增值性糖尿病視網膜病變與黃斑部水腫，被醫師提醒要控制血糖，以防日後失明。

黃小姐說，後來除了遵照醫師指示用藥，也積極在飲食上下功夫，怎料併發症仍不時發作導致眼底出血，為此每天指尖採血量8次血糖，以確保數值都在正常範圍內，「如果太高，我就很很緊張、挫折感很大。」她也表示，直到4年前透過連續葡萄糖檢測儀，原來認知中的地瓜、紫米燒肉飯糰，竟讓血糖飆破200mg/dl，都不如蛋糕的數值波動來得大，後來開始在每日的三餐加入適量蔬菜並均行飲食，病情逐漸回穩。

中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學校長黃建寧表示，糖尿病患者的增加，且有年輕化的趨勢，與現代人固化的生活型態有關，風險因子包括年齡、飲食習慣、遺傳問題、生活壓力、久坐不運動、作息不正常等。

黃建寧強調，如何提升糖尿病患者的血糖控制效果，並降低疾病惡化與併發症風險，已成為當前緊迫課題，而在過去臨床上主要依賴糖化血色素（A1c）為糖尿病管理的唯一指標，但糖化血色素只能反映2至3個月內的血糖平均值，無法呈現長時間內血糖波動全貌。

黃建寧指出，連續葡萄糖檢測技術（Continuous Glucose Monitoring，簡稱CGM），可追蹤理想血糖值達標率（TIR），呈現血糖在標準範圍內的時間百分比，幫助糖尿病患者更有效地調整日常生活作息。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，台灣糖尿病年輕化的速度快轉，增加慢性病防治的挑戰，除了靠定期回診的醫療照護，更仰賴日常生活中自我的監測及管理。

歐弘毅提到，以臨床經驗來看，青壯年糖尿病患者最大的困境不外乎是不方便或認為不需要，因此無法規律監測血糖，一旦血糖波動過大，對周邊血管及組織的傷害就越大，也是併發症提前報到的主因。

針對連續血糖監測，成大醫院醫師杜業豐表示，第一型糖尿病或幾乎完全切除胰臟，並符合血糖過高、過低、血糖波動範圍大等條件，及第二型糖尿病孕婦或妊娠糖尿病，且須注射胰島素控制者，皆可申請兩年一次的健保給付。

成大醫院醫師杜業豐以臨床經驗表示，飲食控制和規律監測是多數糖尿病患者的共同難題。記者林則澄／攝影
成大醫院醫師杜業豐以臨床經驗表示，飲食控制和規律監測是多數糖尿病患者的共同難題。記者林則澄／攝影
中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學校長黃建寧表示，糖尿病有年輕化的趨勢，與現代人固化的生活型態有關。記者林則澄／攝影
中華民國糖尿病學會理事長、中山醫學大學校長黃建寧表示，糖尿病有年輕化的趨勢，與現代人固化的生活型態有關。記者林則澄／攝影
歐弘毅提到，以臨床經驗來看，一旦糖尿病患者的血糖波動過大，將導致併發症提前報到。記者林則澄／攝影
歐弘毅提到，以臨床經驗來看，一旦糖尿病患者的血糖波動過大，將導致併發症提前報到。記者林則澄／攝影

患者 糖尿病

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