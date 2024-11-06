低溫18度！明晚東北季風+銀杏颱風環流 雨炸北東且範圍擴大

中央氣象署預報員張承傳表示，明天依舊受東北季風影響，北東整日濕涼，明天清晨來到最低溫18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影響，除北東持續降雨外，東北部有局部豪雨、中南部山區也會降雨，周六東北季風減弱，雨勢才逐漸減少；至於是否會針對銀杏颱風發布颱風海上警報？張承傳說，機率很低。

張承傳說明，目前銀杏颱風未來路徑仍以偏西北西轉西方向，沿著巴士海峽南側進入南海方向移動，目前各國模式預測路經大致朝西移動，發布海警機率很低，除非路徑更偏西才有可能，但這樣的路徑機率很低；銀杏明後天最接近台灣，但沒有直接影響，主要是外圍雲系對迎風面會有較多降雨。

至於下周是否還有颱風可能生成？張承傳說，依照目前模式資料顯示，菲律賓東方海面還有大低氣壓帶，當中仍會有熱帶系統可能生成，發展為熱帶擾動，但後續發展、移動路徑、強度等仍有很大不確定性，將會持續密切觀察。

降雨部分，張承傳指出，未來1周仍是以東北季風為主的天氣型態，第1波東北季風從今天持續到周六（9日）清晨，明（7日）白天桃園以北、東北部及東部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後中南部山區有零星短暫陣雨。

明晚起，銀杏颱風外圍環流逐漸接近台灣，北部、東半部降雨增多，尤其迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部大雨，東北部甚至有局部豪大雨，中南部山區也有局部短暫雨。

周六東北季風減弱，降雨逐漸減少，僅基隆北海岸、大台北及花東地區有零星降雨，其他地區為多雲到晴天氣；周日（10日）第2波東北季風增強，下周一、二颱風逐漸遠離，但東北季風帶來的水氣扔多，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度部分，張承傳說，這波東北季風較強，北部、東半部明清晨最低溫僅18至21度，白天高溫約22至25度，周五雖有降雨，但不多；周六白天高溫回升，北部、東北部白天高溫約28、29度，周日約26、27度，下周一、二與周末溫度差不多，北東平地高溫約26、27度，中南部約30度，中南部地區30度上下，各地低溫普遍23度，中南部早晚溫差較大。