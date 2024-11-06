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影／傳統書畫融合智慧科技 張炳煌特展桃機展出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，邀請書法名家張炳煌精選26幅作品展出，讓旅客在候機時也能欣賞書畫文化藝術。記者黃仲明／攝影
采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，邀請書法名家張炳煌精選26幅作品展出，讓旅客在候機時也能欣賞書畫文化藝術。記者黃仲明／攝影

采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，邀請書法名家張炳煌精選26幅作品，讓旅客在候機時也能欣賞書畫文化藝術，本次展覽特別融合傳統書畫與智慧科技，旅客也可透過智慧e筆體驗書法數位化的樂趣，將展出至明年2月4日。

采盟免稅店董事長古素琴接受媒體聯訪表示，張炳煌早年曾在電視聯播「中國書法」，隨後更有20餘年時間揮毫書寫「每日一字」，成為許多人成長的回憶，身為中華民國書學會會長，不僅教學及推廣書法教育，23年前更開始參與研發書法工具及創作的數位化，近年並與AI結合，開創智慧e筆，成為國際間書法數位化的先驅。

張炳煌指出，外籍人士或許不見得對文字了解，但可從文字造型及作品布局感受傳統書法文化藝術的表現，感受每個筆畫與字型都有生命力，其中還有3幅水墨畫，相信遊客們可感受到筆墨顯現出來的變化，至於日本及韓國人都屬於漢字文化圈，他們感受應該會更深。

張炳煌說，台灣最大的優勢在於研究數位化科技屬於領先地位，若將書法結合數位轉型，再透過AI演算方式，方便把傳統認知的書法，比如說字體變化、如何產生學習的便利性，都可透過AI程式進行，但並非要讓AI去表現，而是希望數位轉型後的AI應用可以讓人更容易了解學習。

采盟文教基金會指出，基金會也同步在D5候機室設立「智慧e筆體驗區」，讓旅客嘗試用e筆揮毫書寫的樂趣。此外登機長廊也同步舉行「e筆新藝名家作品展」，展示30幅國內名家的e筆作品，旅客可以自行掃描QR Code，觀看作品的動態呈現，或將將動態作品帶回家慢慢欣賞，也是桃機藝術展覽的創新作為。

采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，書法名家張炳煌於現場說明創作歷程。記者黃仲明／攝影
采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，書法名家張炳煌於現場說明創作歷程。記者黃仲明／攝影
采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，邀請書法名家張炳煌精選26幅作品展出，讓旅客在候機時也能欣賞書畫文化藝術。記者黃仲明／攝影
采盟文教基金會在桃機登機長廊D區藝文展演空間舉行「翰墨燦燦—張炳煌書畫特展」，邀請書法名家張炳煌精選26幅作品展出，讓旅客在候機時也能欣賞書畫文化藝術。記者黃仲明／攝影
張炳煌不僅教學及推廣書法教育，23年前更開始參與研發書法工具及創作的數位化，近年並與AI結合，成為國際間書法數位化的先驅。記者黃仲明／攝影
張炳煌不僅教學及推廣書法教育，23年前更開始參與研發書法工具及創作的數位化，近年並與AI結合，成為國際間書法數位化的先驅。記者黃仲明／攝影

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