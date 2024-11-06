快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

聽新聞
0:00 / 0:00

距台最近時刻曝光！中颱銀杏將通過巴士海峽 明低溫下探1字頭

中央社／ 台北6日電
氣象署表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，明天下午至8日下午距台最近。聯合報系資料照
氣象署表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，明天下午至8日下午距台最近。聯合報系資料照

氣象署今天表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，明天下午至8日下午距台最近，明晚起至9日基隆北海岸、東半部防大雨，宜蘭可能有局部豪雨；明天清晨因東北季風影響，北部平地低溫約攝氏18度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前中颱銀杏路徑較明朗，將會以偏西的方向，通過巴士海峽南側與呂宋島之間進入南海，預期明天下午至8日下午會是距離台灣最近的時候，銀杏通過的過程中，仍然會維持中颱強度、暴風半徑約180公里，到了南海才會快速減弱。

張承傳進一步說明，明天白天仍然受東北季風影響，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。清晨氣溫偏低，各地平地低溫約18至21度，局部地區可能再低1、2度；白天北部高溫約22至25度，整天偏涼，中南部高溫仍有28至30度，要留意日夜溫差。

張承傳指出，明天晚間至9日清晨受颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率；北部及東南部地區有局部短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳提到，8日東北季風稍弱，但由於降雨，因此北部、東北部氣溫仍然偏涼；預估9日白天才會感覺到回溫，高溫可達27度左右。

張承傳表示，下一波東北季風10日再增強，預估影響至13日，氣溫降幅不大，但水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

張承傳提醒，8日之前基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪；明天苗栗至彰化沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖易有11級左右強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門、馬祖有9至10級強陣風。

張承傳說，目前資料顯示，在菲律賓東方海面至關島附近仍然是一片大低壓帶，預估下週可能還會有不只1個熱帶系統發展，且有增強為颱風的機會，不過季節上北方系統已經愈來愈強，熱帶系統會比較難接近台灣；但目前模式預測仍有不確定性，須持續觀察。

氣象署表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，明天下午至8日下午距台最近。圖／取自氣象署官網
氣象署表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，明天下午至8日下午距台最近。圖／取自氣象署官網

東北季風 氣溫 高溫

延伸閱讀

今明東北季風最強明顯降溫 銀杏颱風路徑曝、警報機會低

颱風銀杏7日下半天至8日距台最近 發布警報機會低

康芮颱風明起北轉 海陸警可能齊發「這2天影響最劇」

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

相關新聞

6旬男乳頭數月出血「觸診噴血柱」 一查竟是罕見男性乳癌

苗栗縣一名62歲王姓男子因右側乳頭連續數月有出血症狀，前往醫院求診，未料竟診出是罹患罕見的男性乳癌，所幸發現得早，經安排...

低溫18度！明晚東北季風+銀杏環流 雨炸北東且範圍擴大

中央氣象署預報員張承傳表示，明天依舊受東北季風影響，北東整日濕涼，明天清晨來到最低溫18度，明晚起加上銀杏颱風外圍環流影...

瑞芳金瓜石勸濟堂蝴蝶生態展 活體蟲蛹超吸睛

由台灣自然科技學會舉辦的蝴蝶生態展，今（6）日來到金瓜石勸濟堂，吸引不少居民和遊客駐足欣賞，雖然種類只有25多種，但都是活體蟲蛹實在是很罕見，蝴蝶藝術盆栽上的小動物們渾身解數，讓遊客上了一場神奇的生態課程。

徐若瑄驚傳罹甲狀腺癌 醫揭癌症治療需注意「惡病質」

女星徐若瑄今年初健檢確診甲狀腺癌，還好及早發現，為零期原位癌，病灶在喉嚨，經住院開刀，術後休息、復健3個多月，重新學習發...

3成民眾不知有公費肺鏈疫苗 不到2成民眾完整打2劑疫苗

肺炎高居我國十大死因第三名，在抗生素發明前高達95%的肺炎是由肺炎鏈球菌引起。我國雖然提供長者公費接種結合型及多醣體的肺...

天氣變涼有感 中醫師推4食譜：宜進補但不可「太燥」

今日天氣明顯轉涼，周四時序即將進入傳統節氣的立冬。中醫師楊佩鈺提醒，人類進入冬季「閉藏」階段，陽氣潛藏體內，中醫講究冬日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。