距台最近時刻曝光！中颱銀杏將通過巴士海峽 明低溫下探1字頭

氣象署今天表示，中颱銀杏將通過巴士海峽，明天下午至8日下午距台最近，明晚起至9日基隆北海岸、東半部防大雨，宜蘭可能有局部豪雨；明天清晨因東北季風影響，北部平地低溫約攝氏18度。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前中颱銀杏路徑較明朗，將會以偏西的方向，通過巴士海峽南側與呂宋島之間進入南海，預期明天下午至8日下午會是距離台灣最近的時候，銀杏通過的過程中，仍然會維持中颱強度、暴風半徑約180公里，到了南海才會快速減弱。

張承傳進一步說明，明天白天仍然受東北季風影響，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨。清晨氣溫偏低，各地平地低溫約18至21度，局部地區可能再低1、2度；白天北部高溫約22至25度，整天偏涼，中南部高溫仍有28至30度，要留意日夜溫差。

張承傳指出，明天晚間至9日清晨受颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生，尤其東北部地區有局部豪雨發生的機率；北部及東南部地區有局部短暫陣雨，中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳提到，8日東北季風稍弱，但由於降雨，因此北部、東北部氣溫仍然偏涼；預估9日白天才會感覺到回溫，高溫可達27度左右。

張承傳表示，下一波東北季風10日再增強，預估影響至13日，氣溫降幅不大，但水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

張承傳提醒，8日之前基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼易有長浪；明天苗栗至彰化沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖易有11級左右強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門、馬祖有9至10級強陣風。

張承傳說，目前資料顯示，在菲律賓東方海面至關島附近仍然是一片大低壓帶，預估下週可能還會有不只1個熱帶系統發展，且有增強為颱風的機會，不過季節上北方系統已經愈來愈強，熱帶系統會比較難接近台灣；但目前模式預測仍有不確定性，須持續觀察。