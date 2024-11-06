徐若瑄驚傳罹甲狀腺癌 醫揭癌症治療需注意「惡病質」

女星徐若瑄今年初健檢確診甲狀腺癌，還好及早發現，為零期原位癌，病灶在喉嚨，經住院開刀，術後休息、復健3個多月，重新學習發聲。癌症連續42年位居國人十大死因首位，一年約有5.3萬人死亡，相當於9分53秒就有一人死亡，其中甲狀腺癌為國人第9大癌症，女性的第4大癌症。醫師指出，癌症治療、復原期間，補充營養十分重要。

台灣整合醫學推廣協會理事長劉士銘表示，據文獻顯示，約4成癌友是死於惡病質而非癌症本身，惡病質是癌症病患於治療時，體內荷爾蒙、新陳代謝出現異常的結果，因沒有足夠的營養支持，造成疲倦、食欲不佳、掉髮、體重減輕、肌肉萎縮、活動力下降等情形。

劉士銘說，癌症患者於治療期間應多補充優質蛋白質等營養，由於蛋白質是由胺基酸所構成，而胺基酸是修補、構成細胞最需要的原料，而癌症治療的過程會殺死許多正常細胞，這時就要補充蛋白質，並應以優質蛋白質為主，包括雞蛋、雞肉、魚肉，以利新的細胞生長，維持好的體力，但若是腎功能不佳的患者，蛋白質就需加以控制，不宜過多。

劉士銘說，許多癌症患者常出現惡病質情形，如要短時間內補足營養，也可搭配經由功能醫學醫師或營養師建議的高劑量保健品，如褐藻糖膠、魚油、氨基酸等，並找出惡病質的原因，如荷爾蒙失調、慢性壓力、自律神經失調、腸道失調、慢性發炎等，並將這些情形整合一起觀察。

台灣褐藻醣膠發展學會秘書長顏明德說，褐藻為大眾熟知的昆布、海帶等，褐藻醣膠是褐藻黏滑成分萃取的水溶性纖維，因癌症化療時程約為每3周1次，對癌症患者而言，配合正規治療是疾病控制關鍵，但化療時歷經紅疹、便秘、噁心、味覺異常等副作用，多數癌友體能跟不上，身體尚未恢復，無法準時打藥，導致抑制腫瘤效果差，褐藻醣膠等保健品可以讓患者持續治療。

顏明德說，若是甲狀腺功能亢進、低下，或因假甲狀腺癌、甲狀腺結節手術患者，如果需要補充褐藻醣膠等保健食品，因此類食品仍含有「碘」，呼籲患者務必和醫師充分溝通後再服用。