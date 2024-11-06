天氣變涼有感 中醫師推4食譜：宜進補但不可「太燥」

今日天氣明顯轉涼，周四時序即將進入傳統節氣的立冬。中醫師楊佩鈺提醒，人類進入冬季「閉藏」階段，陽氣潛藏體內，中醫講究冬日進補，未來年增強體質、儲備能量，讓身體在寒冬中更能應對天氣變化，但進補時要依個人體質挑選適合的食材與補法，以達到「補而不燥」的效果。

楊佩鈺說，每個人體質不同，進補選擇要因應調整，容易口乾、皮膚乾燥者屬「陰虛者」，可選擇滋陰潤燥食材，如銀耳、蓮子等；手腳易冰冷、怕冷者屬「陽虛者」，可挑選溫補的食材，例如當歸、黃耆，才能發揮進補功效。

「進補的食材多數屬溫熱性，若過量食用或食材搭配不當，易引發上火症狀，過於燥熱會反而容易引發口乾、便秘、睡眠不佳等問題。」楊佩鈺說，補氣血同時，建議民眾適量搭配枸杞、紅棗等食材，滋陰潤燥，保持身體陰陽平衡，且進補時不宜一次性「大補」，容易導致消化不良，每次進補可依個人狀況適量增減，循序漸進調理身體。

楊佩鈺強調，進補應順應體質與季節需求，許多人會選擇薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，應依個人體質並適量，過度不適合體質的進補可能導致陰陽不平和，反而身體不適，以適合自己的體質進補，養成良好的生活習慣，保持身心舒適，才能讓冬日保養達到最佳效果。

楊佩鈺推薦四道冬季進補食譜，具有「清補不過燥」特性：

1.當歸黃耆雞湯

食材：當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉

將雞肉燉煮，加入當歸、黃耆、紅棗和枸杞（皆幾片、適量即可），燉至肉質嫩滑。當歸和黃耆能夠補氣血，紅棗與枸杞滋陰養血，有助於提升氣色、強健體質，特別適合女性冬季進補。

2.黨參淮山枸杞湯

食材：黨參、淮山、枸杞、瘦肉

將瘦肉燉煮，加入黨參、淮山、枸杞等補益食材煮至入味，能補脾益氣，提升抵抗力，解決因季節變化引起的疲憊、食慾不振、免疫力下降等問題。

3.北芪鱸魚湯

食材：北芪（黃耆）、鱸魚、紅棗、薑片

將鱸魚煎香後，加入北芪、紅棗、薑片，一起燉煮至湯頭濃郁。鱸魚富含蛋白質，加上補氣的北芪、紅棗、薑片，不僅能增強脾胃運化功能，還能增強身體保護力，非常適合冬日保養。

4.桂圓蓮子百合粥

食材：桂圓、蓮子、百合、糯米、冰糖

將食材加水熬成粥，最後加入冰糖調味，是適合秋冬季夜晚飲用的甜品。桂圓、蓮子、百合均有安神助眠的作用，能舒緩手腳冰冷等不適，幫助緩解冬季易出現的失眠、手腳冰冷問題。