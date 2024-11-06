3成民眾不知有公費肺鏈疫苗 不到2成民眾完整打2劑疫苗

肺炎高居我國十大死因第三名，在抗生素發明前高達95%的肺炎是由肺炎鏈球菌引起。我國雖然提供長者公費接種結合型及多醣體的肺炎鏈球菌疫苗，但根據調查僅有不到2成完整接種2劑疫苗，更有3成民眾不知道有公費疫苗可接種。

台灣感染症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會與台灣疫苗推動協會今日公布針對45至75歲台灣民眾的「肺炎認知大調查」結果。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，高達六成的65歲以上民眾不知道自己是屬於肺炎高風險族群。3成受訪民眾不知道有公費肺鏈疫苗，並且有6成沒有接種。

李秉穎表示，多數長者是擔心副作用而不願意接種疫苗，但肺炎鏈球菌的副作用大多僅限於注射部位疼痛、紅腫等輕微反應，嚴重不良反應非常罕見。相較於感染後可能面臨的嚴重併發症，接種疫苗的效益遠大於風險。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，肺炎為2023年國人十大死因第三名，更是最常導致社區型肺炎最常見的致病菌。肺炎鏈球菌平時潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，就可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD）。

今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例已達244例，創下近5年新高。張峰義說，由於僅有侵襲性性肺炎鏈球菌病例才會納入統計，實際上肺鏈的威脅可能更多；今年因為過往新冠疫情期造成的「免疫負債效應」，導致近期呼吸道疾病案例增多。呼籲民眾盡速接種疫苗，提升覆蓋率，目前僅有約兩成，希望至少達5成。

隨著時序轉流，新冠、流感也即將進入流行期。張峰義也說，流感病例合併細菌感染中，35%為肺炎鏈球菌細菌；在新冠病例中近6成合併細菌性感染的患者都是感染肺炎鏈球菌。

台灣胸腔暨重症加護醫學會重症醫學委員會召集人陽光耀表示，慢性病患者的肺炎感染風險也明顯一般人，50歲以上的慢性肺病患者，感染肺炎的風險是健康成人的3.7倍；若同時患有多種慢性疾病，肺炎感染風險又將更進一步提高，60歲以上患有3種慢性疾病者感染肺炎的風險高達同齡健康成人的4.6倍。

衛福部公費提供65歲以上長者接種結合型疫苗（PCV13）及多醣體（PPV23）兩種肺炎鏈球菌疫苗。若過去從未曾接種過任何肺鏈疫苗者，可公費接種1劑 PCV13；一般人間隔至少1年後、高風險對象間隔8周後，再公費接種1劑 PPV23。若僅曾經接種PPV23且間隔至少1年者， 也可再公費接種1劑 PCV13，以維持足夠保護力。

此外，高風險對象包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，以及機構住民及洗腎患者，接種PCV13疫苗後，間隔8周以上即可接種PPV23。