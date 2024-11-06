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刮刮樂新品「獎金樂翻倍」、「歡樂鑽滿天」 頭獎200萬元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
刮刮樂「獎金樂翻倍」、「歡樂鑽滿天」新品上市。圖／台彩提供
刮刮樂「獎金樂翻倍」、「歡樂鑽滿天」新品上市。圖／台彩提供

台灣彩券公司5日推出每張售價新臺幣200元的2款全新主題刮刮樂「獎金樂翻倍」及「歡樂鑽滿天」，要提供民眾煥然一新的刮獎體驗。「獎金樂翻倍」是首款規劃獎金倍增機會的益智延長型刮刮樂，邊刮邊做記號的過程充滿獎金翻倍增的刺激與期待感，有機會刮出最高20倍的獎金，頭獎200萬元共有5個。

「歡樂鑽滿天」票面設計璀璨繽紛，耀眼的寶石美鑽與奢華時尚的多樣禮物盒搭配，呈現猶如收到禮物時歡樂開箱的驚喜，頭獎200萬元共有6個；2款新品總獎項超過400萬個，總獎金逾15億元。

「獎金樂翻倍」每張售價200元，是全新主題的益智延長型刮刮樂，首次將獎金倍增機會與益智延長型玩法結合，為原本邊刮邊做記號就充滿刺激與期待感的刮獎過程，更添獎金翻倍增的緊張與趣味。

「獎金樂翻倍」共規劃9個不同顏色遊戲區塊，各顏色區塊分別提供對應的獎金倍數，每個顏色區塊分別有2~4個號碼，若同一顏色區塊的號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該顏色區塊刮開後獎金乘以其對應倍數的獎額，有機會刮出1、2、3、5、10倍，最高20倍的獎金，1,000元（含）以上的獎項超過28萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率31%。

「歡樂鑽滿天」每張售價200元，票面以璀璨繽紛、琳瑯滿目的時尚禮物盒為主體，搭配各式閃耀美鑽交相輝映，呈現猶如收到禮物時腦內多巴胺激素大噴發的愉悅歡樂感，沉浸在歡樂開箱的無限驚喜，玩法簡單有趣，1,000元（含）以上的獎項超過17萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率34.99%。適逢百貨商場週年慶及網路購物平台購物節推出之際，民眾不妨買張刮刮樂嘗鮮，還有機會為自己刮出購物金。

刮刮樂 開箱

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