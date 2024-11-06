花蓮山苦瓜農創新一條龍加工 曾吉生獲全國十大神農

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花蓮壽豐農友曾吉生種植有機山苦瓜開發保健飲品，創新農業一條龍生產模式，並助逾300農友農產加工，榮獲「全國十大神農」；瑞穗酪農范君諺則獲「全國模範農民」，縣府期許共同努力茁壯農業。

農業部舉辦的「全國十大神農」堪稱台灣農業奧斯卡獎，花蓮縣府推薦壽豐鄉農友曾吉生榮獲「全國十大神農」；瑞穗鄉酪農范君諺則榮獲「全國模範農民」，消息傳回，縣府表示與有榮焉，希望新科「神農」、「模範農民」能成為農民朋友典範與標竿。

曾吉生種植山苦瓜，經選種、育種，改良適合在地種植的有機山苦瓜，加工為保健飲品等，且協助300多名農友農產品加工，幫助在地開發商品提升收益，為東部地區農友提供合法、安全、在地、專業農產品包裝及加工服務；目前除擔任淺草堂負責人外，還熱心參與各項公共活動解決小農產品加工行銷問題，創新農業一條龍生產模式，榮獲「全國十大神農」。

范君諺則承接父業並將規模不斷擴大，開拓全聯與家樂福等通路，依消費者需求創立不同品牌，為花東運輸問題專門成立運輸公司，與智慧農業結合，不斷精進。

花縣府處長陳淑雯說明，「全國十大神農」每2年舉辦1次，經過鄉（鎮、市）、縣政府及全國等層層評選，由委員評審選出前10名為神農得主，第11至20名為模範農民；而參賽者須歷經層層關卡，才能拿到進入全國評選的門票資格。

縣府表示，開創農業新契機，提升農業競爭力，帶動農業整體發展，向來是縣府重點目標，此次曾吉生與范君諺獲獎，可見花蓮農業人才輩出，在農糧與畜牧各有亮眼成果，是發展永續農業之地，期許未來與農友、產業、技術單位等一起攜手合作，為茁壯花蓮農業共同努力。