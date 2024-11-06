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南橫明霸克露橋河床便道提前搶通 分時段開放通行

中央社／ 高雄6日電

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南橫明霸克露橋鋼便橋及河床便道受颱風康芮影響阻斷，造成高雄桃源區復興等3里對外交通中斷。公路局3日搶通南橫向台東道路，後經連日趕工，今天下午5時將提前搶通明霸克露橋河床便道。

南區養護工程分局發布新聞稿指出，因荖濃溪在颱風期間溪水暴漲，造成左岸河道向下刷深約15公尺，致明霸克露橋舊有河床覆蓋的橋墩保護工頂版明顯露出，有利大幅縮短河床便道施作長度。

南區養護工程分局表示，原預定10日下午5時搶通明霸克露橋河床便道，經甲仙工務段人員連日趕工及利用舊有橋墩保護工頂版作為河床便道臨時使用，縮短搶修時間，預計提前在今天下午5時搶通，讓桃源區復興、拉芙蘭及梅山等3里民得以通行。

南區養護工程分局指出，河床便道採時段性開放通行，限5噸以下小型車通行，初期開放通行時段為每天上午7時、中午12時及下午5時等3個時段，每個時段開放30分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道持續修復加固作業。若氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將封閉管制道路。

明霸克露橋 桃源 颱風

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