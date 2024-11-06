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6旬男乳頭數月出血「觸診噴血柱」 一查竟是罕見男性乳癌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗市大千綜合醫院一般外科醫師林澤村表示，男性乳癌較女性乳癌相對罕見，約占所有乳癌病例的1%，若出現乳房變化，一定要及早就醫治療。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院一般外科醫師林澤村表示，男性乳癌較女性乳癌相對罕見，約占所有乳癌病例的1%，若出現乳房變化，一定要及早就醫治療。圖／大千綜合醫院提供

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苗栗縣一名62歲王姓男子因右側乳頭連續數月有出血症狀，前往醫院求診，未料竟診出是罹患罕見的男性乳癌，所幸發現得早，經安排乳房根除手術，持續以藥物治療，目前已穩定獲得控制。

苗栗市大千綜合醫院一般外科醫師林澤村指出，男性乳癌較女性乳癌相對罕見，約佔所有乳癌病例的1%。發生的原因包含遺傳、荷爾蒙失衡、高齡、肥胖、酗酒、接受過胸部放射治療等；主要症狀有乳房變化，像是乳頭附近出現腫塊、乳頭凹陷或變形、乳頭分泌物，以及乳房皮膚變化、發紅腫脹、出現凹陷或橘皮樣變化、乳頭或乳暈出現潰瘍等。

這起個案中的王姓男子，他因連續數月有右乳頭出血症狀而到院就醫，在門診檢查時，醫師輕壓其乳頭，竟噴出1、2呎高的細血柱，院方立即安排手術切片做化驗，結果確認為不常見的男性乳癌。

林澤村表示，乳頭分泌物常見有3種，分別是因內分泌失調而產生的白色乳汁、無色或淡黃色的組織液以及紅色血水。若乳頭分泌物為紅色血水，則有5%至25%癌症的發生率；而導致乳頭分泌紅色血水的原因，是接近乳頭的乳腺管裡面生出微小腫瘤，稱為乳腺管內乳突瘤，治療方式只能以手術切除處理，透過超音波找到膨脹的乳腺管，再把附近乳腺組織做廣泛的切除。

王男接受乳暈及乳頭的乳房根除手術，加上前哨淋巴結化驗結果為陽性，因此又再接受腋下淋巴結的清除手術，幸發現得早，在手術過後持續以藥物穩定控制中。

林澤村指出，雖然男性罹患乳癌的機率較低，但不代表完全不會發生，加上男性對乳癌的認知度較低，往往被診斷時已是晚期，建議民眾若有發現異常症狀，一定要及早就醫檢查；有家族病史者，更應定期進行篩檢，才能早期發現、早期治療。

乳癌 手術

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