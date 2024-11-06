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「壯促法」立法公聽會 學者憂崩世代日後變「悲壯世代」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立委吳春城提案「壯世代政策與產業發展促進法」草案，今立院衛環委員會舉辦公聽會。記者葉冠妤/攝影
立委吳春城提案「壯世代政策與產業發展促進法」草案，今立院衛環委員會舉辦公聽會。記者葉冠妤/攝影

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台灣將邁入超高齡社會，中高齡高齡者翻轉成「壯世代」，立委吳春城提案「壯世代政策與產業發展促進法」草案，今立院衛環委員會舉辦立法公聽會，但不少學者擔憂壯世代定義不明，且壯促法與現行中高齡、高齡者相關法律有疊床架屋之嫌，若再將資源挹注相對掌握台灣財富的55歲以上世代，更將造成世代不正義，讓不婚不生的「崩世代」日後變成悲壯世代。

東海大學社會系副教授許甘霖指出，壯世代年齡範圍認定不明，且草案以55歲以上作為對象過於彈性，涵蓋太多異質性族群；再者，55歲以上算掌握台灣財富的一代，跟青壯一輩所謂的「崩世代」有很大落差，而崩世代不婚不生才是造成少子化的主要社會因素，這些人再過10年恐怕變成悲壯世代，應該把公共資源挹注在崩世代才比較切實。

淡江經濟學系教授蔡明芳也質疑，壯世代是否等同於財務弱勢族群？資源投入要有效益，才能把餅做大，而不是獨厚某些做餅的人，疊床架屋，不該讓某一個世代資源變壯，而是要讓整個世代都能永續經營，不該額外定義出一個世代就要拿資源，將扭曲資源配置，創造更多台灣崩世代，讓高齡社會問題更嚴重。

政大社工系教授呂寶靜則指出，壯促法將一群人拉在一起，反而看不到長者的主體性、邊緣化老人，政府現行已經有高齡社會對策白皮書、老人福利法、長照法、中高齡就業促進法等，應致力整合、落實這些法律，而不是不切實際另立新法。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，人權不分年齡、疾病，不管幾歲都能活躍地進行社會參與、生產，所以高齡者需要的是平等對待發展機會，因此高齡者是社會議題，非救濟議題，而且高齡政策不等於長照政策，但現在政府認為長照就等於解決高齡問題，這是錯誤思維。老盟主張應從提倡高齡權益平等來立法，但非另起新法，而是全面修正老人福利法。

國家公益發展協進會副理事長賴香伶說，年齡歧視讓很多中高齡、高齡者的工作機會腰斬，我國55歲以上勞參率無法在東亞立足顯而易見，但現行法規在年齡歧視預防性、監測性、督導性，但效果仍不足，因此具整合性、前瞻性立法有其必要，才能消除職場隱性的年齡歧視。

衛福部次長呂建德直言，壯促法在內容實質、法制面、施政作為、組織面尚都有疑慮，壯世代名詞是不明確的法律概念，學術定義、政策施行也不明確，更不符合世代正義，且高齡者多元，政府應優先照顧弱勢高齡者，因此對草案持保留意見。勞動部次長許傳盛則坦言，目前高齡者就業成效還不好，將加強精進中高齡與高齡者續留、重返職場，目標從明年至117年可協助3萬7500名高齡者就業。

中高齡 高齡者

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